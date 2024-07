Padres que cambiaron su visión de la vida

Albert Mena y Raeldo López, son dos profesionales jóvenes, con muchas responsabilidades por la exigente carrera que llevan; pero que asumen como prioridad su importante rol de padres.

Albert, padre de dos gemelas, es conductor y animador de radio y televisión, mientras que Raeldo, papá de 4 niños, es conductor, actor y productor de teatro. Ambos confiesan que han cambiado su visión de la vida luego de que son padres y comparten la maravillosa experiencia como una de las cosas que más disfrutan.

“Desde que me convertí en padre, definitivamente ese momento cambió mi visión de ver la vida, pues me esfuerzo más para hacer las cosas y esto implica: responsabilidad, compromiso y mucho sacrifico, las prioridades son otras. Ser padre te cambia la vida y sin duda alguna es una bendición y un regalo de Dios que debemos valorar y cuidar”, manifiesta Albert.

“Ser padre cambió mi visión de todo. Yo siempre quise serlo, no ha sido ni es una sorpresa para mí, siempre quise tener muchos hijos, pero nunca será lo mismo soñarlo que vivirlo. Yo veo la vida como una gran oportunidad, ser padre también lo es y de verdad que lo disfruto mucho”, comparte Raeldo.

Su mejor oportunidad

Para Raeldo el rol de padre es la mejor oportunidad que ha tenido de hacer algo valioso por su país. Quiere entregarle gente correcta, con principios y valores solidos a una sociedad que demanda de buenos ejemplos, de gente decente y honesta que pueda hacer de nuestro rumbo uno más brillante.

“Eso quiero para mis hijos y eso pretendo cosechar al sembrar en ellos mi tiempo, mi amor y todo mi cuidado”, agrega.

Te puede interesar leer: Más que estrellas, padres que inspiran

A la pregunta de si es un padre presente, responde que “no tengo el hábito de auto alabarme. Procuro serlo, procuro estar presente y que ellos cuenten siempre conmigo. Me involucro en sus asuntos y busco siempre hacer equipo con Cristal (su esposa). Normalmente estoy en todas sus actividades, los llevo, los traigo, juego con ellos, como con ellos, dormimos juntos, los baño, me meto a jugar con ellos en el parque, uno piensa que lo hace por ellos, pero la verdad es que uno lo hace por uno mismo, yo me divierto mucho con mi trulla”.

Raeldo quiere entregarle al país gente correcta, con principios y valores. En la foto junto a su esposa y sus hijos.

Compartiendo una anécdota emotiva con sus hijos, el actor cuenta que cuando se es tan cercano con los hijos, puede caerse en el riesgo de difuminar las fronteras de la relación padre-hijo, porque ellos quieren jugar y uno lo que quiere es criarlos.

“Luego de una corrección fuerte al varón más pequeño al hacer algo que no debía, él llorando se me acerco y me dijo: Papá te amo, aun sin mucha conciencia, el llegó y buscó refugio en mí… yo lógicamente, me derretí y le hice saber que ese papá divertido, también tiene que ser un papá que enseña y corrige”.

Albert es un padre comprometido

Albert Mena se siente un padre 100% comprometido con sus hijas, que aprendió a valorar el privilegio que Dios le dio, de ser padre de las gemelas.

“Siempre he estado presente y quiero seguir estando, verlas crecer y desarrollarse en sus diferentes actividades, tanto educativas cómo recreativas, me llena de satisfacción y orgullo, creando bonitos recuerdos para que en un futuro ellas puedas replicar esto mismo con sus hijos”, detalló.

Albert tiene muchas anécdotas emotivas con sus hijas, que hacen que agradezca a Dios haberlas vivido, pero son inolvidables para el: su nacimiento, su primer día del padre, el primer viaje juntos, el primer día de clases, su primera vez en Disney, sus juegos en la cancha de tenis y la hermosa manera en que lo cuidaron en su recuperación luego de ser operado de apendicitis.

“Quiero aprovechar esta entrevista para animar a otros padres a que se esfuercen y estén presentes en la vida de sus hijos. Sé que la vida puede ser agitada y las responsabilidades muchas veces nos abruman, pero créanme cuando les digo que cada momento que pasan con sus hijos, no tiene precio y tiene un impacto duradero en sus vidas. Dedicar tiempo de calidad, mostrando interés genuino y participando activamente en sus vidas, es crucial”.

El animador concluye compartiendo el Salmos 127: 3-4, que dice que los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero”.