Cristiano Ronaldo se dirige a otro Mundial.

Portugal aseguró su lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México con una victoria aplastante el domingo 9-1 ante Armenia.

Cristiano Ronaldo se perdió el partido en Oporto debido a que cumplió una suspensión de al menos un partido. Pero en su ausencia Portugal se aseguró de que él tuviera la oportunidad de disputar su sexto mundial, para establecer un récord.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando el torneo comience en junio próximo y Cristiano Ronaldo ha manifestado recientemente que sería su última oportunidad de ganar el único título importante que se le ha escapado. Suponiendo que mantenga su forma física, se espera que sea parte del equipo del entrenador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido por hasta dos partidos después de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

Esa sorpresiva derrota significó que Portugal tenía que vencer a Armenia para asegurar el primer lugar en el Grupo F, y los tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves aseguraron que no hubiera tropiezos.

“Hoy vimos a nuestro equipo de vuelta a su mejor nivel: comprometido, solidario y ejecutando el plan de juego de manera excelente”, dijo Martínez al medio RTP.

Hungría tenía la oportunidad de superar a Portugal en la cima del grupo, pero cayó después de una sorpresiva remontada al final de Irlanda para perder 3-2 en Budapest.

Troy Parrott firmó una tripleta —con el gol del empate a los 80 minutos y el de la victoria en el sexto tiempo del tiempo añadido. La victoria significa que Irlanda terminó segunda de grupo y avanzará al playoff.

Hace historia

Cristiano y su gran rival Lionel Messi disputarán su sexto Mundial si participan en el torneo del próximo año.

Superarán a grandes como Lothar Mattheus de Alemania, quien apareció en cinco.

Argentina, campeón defensor del torneo, ya aseguró su lugar.

Messi cumplió su ambición de toda la vida al llevar a Argentina al título en Qatar en 2022.

Cristiano, quien ha ganado el Campeonato Europeo y dos títulos de la Liga de Naciones con Portugal, aún busca añadir la Copa del Mundo a sus palmarés que incluyen cinco Ligas de Campeones y títulos de liga en Inglaterra, España e Italia.

Aunque se acerca al final de su carrera y ha dejado atrás el fútbol europeo de primer nivel para jugar en Arabia Saudí, ha continuado embelleciendo su notable carrera.

Lideró a Portugal a la Liga de Naciones a principios de este año y el mes pasado se convirtió en el máximo goleador en partidos de clasificación para la Copa del Mundo con 41 goles.

La suspensión le negó la oportunidad de añadir a ese total, pero no hubo escasez de goles de Portugal en su ausencia.

El triplete de Fernandes incluyó dos penales. Neves anotó dos veces en la primera mitad y completó su tripleta con un gol en el minuto 81.

Remontada de Irlanda

Irlanda coronó una semana inolvidable con una dramática remontada en Hungría y un lugar en los playoffs.

El gol tardío de Parrott fue su quinto en dos partidos para asegurar el segundo lugar para los irlandeses.

Anotó ambos goles en la victoria 2-0 sobre Portugal y con Irlanda perdiendo 2-1 al entrar en el minuto 80 en el Puskas Arena, demostró ser nuevamente el héroe de su país.

Primero, elevó el balón sobre el portero húngaro Denes Dibusz para igualar el partido 2-2 y con el tiempo agotándose, convirtió desde cerca para el gol de la victoria en el tiempo añadido.

Inglaterra perfecta

Inglaterra terminó su campaña de clasificación con un récord del 100% al vencer por 2-0 a Albania, que quedó en segundo lugar.

Inglaterra ganó sus ocho partidos en el Grupo K y no concedió un solo gol.

El máximo goleador histórico de los Tres Leones, Harry Kane, anotó ambos goles el domingo para extender su récord a 78. El delantero del Bayern Múnich marcó dos veces en ocho minutos en la segunda mitad para romper la resistencia de Albania.

La victoria puso fin a la primera campaña de clasificación de Thomas Tuchel como entrenador de manera perfecta después de que el alemán fue contratado para llevar a los ingleses al Mundial, con el desafío de poner fin a su espera de décadas por un trofeo importante.

Ucrania avanza a los playoffs

Ucrania terminó segunda en el Grupo D y avanza a los playoffs tras vencer 2-0 a Islandia.

El ganador del grupo, Francia, venció a Azerbaiyán 3-1, habiendo ido por detrás después de cuatro minutos con el gol inicial de Renat Dadashov.