Cristopher Sánchez se consolida como el as de los Phillies

FILADELFIA.– Cristopher Sánchez ha lanzado como un as toda la temporada.

Ha sido un lujo adicional para un equipo de los Phillies que ha tenido a Zack Wheeler consolidado en ese rol durante la última media década. Pero con el estatus de Wheeler para el resto de la temporada ahora en el aire, el ascenso de Sánchez ha pasado de ser un lujo a una necesidad.

Cristopher Sánchez empató su mejor marca personal con 12 ponches, aunque una decepción del bullpen lo obligó a conformarse con una no decisión en la victoria del martes por la noche por 6-4 sobre los Mariners en el Citizens Bank Park.

«Nadie puede reemplazar a Zack en el montículo», dijo Sánchez a través de un intérprete del equipo. «Es uno de los mejores lanzadores, no solo de este equipo, sino de todo el béisbol».

Sánchez ha sido particularmente dominante en los últimos dos meses y medio. Su efectividad de 1.94 desde principios de junio es fácilmente la mejor de las Grandes Ligas (Paul Skenes ocupa el segundo lugar con una efectividad de 2.17).

Sánchez estuvo al ataque toda la noche contra Seattle, lanzando 26 strikes en el primer lanzamiento a 27 bateadores.

Sánchez ocupa el tercer lugar entre los lanzadores de la Liga Nacional en efectividad (2.46) y quinto en ponches (169).

Las 157 entradas de Sánchez son la segunda mayor cantidad en las Grandes Ligas (solo detrás de las 160 2/3 de Logan Webb), pero no ha dado señales de bajar el ritmo. Sánchez tuvo una efectividad de 1.85 en junio, de 1.95 en julio y mantiene una de 2.05 en lo que va de agosto.

Por: Pablo casella

MLB.com