CRÓNICA DEL PRESENTE

¡Prudencia: vamos a ver!

Por: Euclides Gutiérrez Félix

El autor de esta columna, ha escrito muchos artículos tratando el tema haitiano. En mayo del año 2017, salió la tercera edición corregida y ampliada de nuestro libro titulado ¨Haití y la República Dominicana: un Origen y Dos Destinos¨, con un prólogo magistral, que agradecemos profundamente escrito por Manuel Núñez. Ese libro representa para algunos escritores extranjeros, principalmente españoles, mexicanos y cubanos, un texto histórico ejemplar, porque en el redactamos con la seriedad y la fidelidad que escribimos de los temas pedagógicos muy socialmente sobre el desgraciado capítulo que tiene más de 400 años, que dio lugar a que naciera en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, conocida en sus orígenes como la isla La Española, el ¨conglomerado humano¨ que supuestamente después se convirtió en república y en monarquías, constituyendo siempre un peligro para el pueblo, la nación, la república y el Estado dominicano.

Hace poco tiempo los acontecimientos se precipitaron de manera indetenible en esa parte occidental cuyo último capítulo fue el asesinato o magnicidio de quien desempeñaba la presidencia de la república en un crimen que todavía hoy no se sabe quiénes lo concibieron, lo dispusieron y lo llevaron a cabo. Haití se encuentra bajo el mandato de grupos pandilleros con armas modernas, que amenazan no solamente la estabilidad y la paz en el territorio que ocupa ese ¨conglomerado humano¨, sino también el presente, el porvenir y futuro de la República Dominicana, organizado en un estado republicano que hemos llamado ¨ País Pequeño, Hermoso, Productor, Rico y Valiente¨.

Hemos dejado establecido que la responsabilidad del reordenamiento económico, si cabe la expresión, es una responsabilidad de los que tienen la nacionalidad o la ciudadanía, de ese ¨conglomerado¨; Estados Unidos de América, Canadá y Francia, y que otra parte en la responsabilidad de la que hemos hecho referencia, la tenemos los dominicanos que desgraciadamente compartimos el dominio de la isla, a quienes voceros pagados por los gobiernos de esos países, desarrollados y una pandilla de oportunistas y peseteros de anti dominicanos nacidos aquí, que hacen el juego a aquellos poderosos que quieren cargar sobre los hombros nuestros, la existencia de ese desorden humano que se dice que es un estado independiente organizado como una república; no es verdad nada de eso, no importa la sustitución, más de la mitad del gabinete que dirigía el gobierno que supuestamente mandaba en nuestros vecinos.

No puede haber cambios, ni imponerse el silencio de los voceros de las pandillas que daban declaraciones todos los días, sino es la imposición del gobierno de los Estados Unidos de América, que sin lugar a dudas auspicio la salida de un lengua larga e irrespetuoso, llamado Claude Joseph, que desempeñaba las funciones de Canciller o sea encargado de las relaciones internacionales, que vivía hablando con frecuencia y señalando a los dominicanos como enemigos de los haitianos. En nuestro libro que hemos citado en su Epílogo decimos que: ¨Haití y la República Dominicana, dos pueblos con orígenes parecidos, no en términos de igualdad absoluta, tengan un destino diferente a otros pueblos del mundo, que hace años que por falta de planificación, ordenamiento y libertad han comenzado ha de desaparecer y otros han desparecido de la faz de la tierra¨; prudencia y vamos a ver en los días que faltan, para que el pueblo dominicano y su gobierno se preparen para los acontecimientos futuros, que en la realidad de la vida no son halagüeños para el pueblo dominicano.

