Debe llenarnos de orgullo la publicación de la obra poética reunida de José Mármol por la prestigiosa editorial Visor, de España, porque no se trata de una reimpresión comercial más de las figuras y mundos creados por la sensibilidad de este creador literario nacional.

La publicación de Donde todo triste ruido hace su habitación. Poesía (1984-2019), con ilustración de portada, obra quijotesca del artista dominicano José Cestero (1937-2025), Visor lleva la obra de Mármol a la consagración literaria al ser una de las instituciones más influyentes en la poesía, en lengua española contemporánea.

Ser editado allí significa entrar en el canon contemporáneo, y su colección principal, Visor de Poesía, está considerada la más importante del mundo en español, debido a que ha publicado a grandes figuras de España y América Latina, y sus títulos circulan en universidades, bibliotecas y programas académicos.

La editorial Visor, fundada en 1969 por Jesús García Sánchez, con el diseño original de Alberto Corazón, inició su trayectoria con la publicación de Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, traducido por el poeta Gabriel Celaya.

Su Colección Visor de Poesía, con más de 1,100 títulos publicados, ha acompañado con voluntad plural la evolución del género poético a través de las fronteras, los cambios históricos, las generaciones literarias y las diferencias estéticas, y hoy por hoy está considerada como la colección de poesía en lengua española más importante y prestigiosa del mundo. Forma parte de la cultura literaria y de la educación sentimental de numerosos poetas, narradores y ensayistas.

Si un catálogo es la obra personal y creativa de un editor literario, Visor condensa con claridad la apuesta de Jesús García Sánchez por una poesía llena de matices, abierta, rigurosa y capaz de llegar a los lectores. Cada uno de sus libros es un acto de fe en el valor y la vigencia de la poesía.

La información debería llenarnos de orgullo, justo ahora cuando el contenido deficiente y desinformador es lo que matiza la comunicación en República Dominicana.