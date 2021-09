Cuatro pitchers dominicanos con chance de lograr 200 K

Montás (192), Alcántara (189), Castillo (181) y Peralta (181) son los lanzadores que harían historia para el país si consiguen la cifra

Freddy Peralta, quien perdió un par de aperturas por lesión, todavía tiene la oportunidad de alcanzar los 200 ponches y unirse a un grupo de dominicanos que no llegan a 20.

El mocano de los Cervceros lanzará esta noche contra los Cardenales y tiene en su cuenta personal 181 K en 133 episodios para un elevado 12.44 K/9IP.

Frankie Montás (Atléticos) ponchó siete anoche frente a los Angelinos y lidera a los dominicanos con 192. Tiene dos aperturas más pendientes en carpeta y no parece que tendrá problemas para lograr las dos centenas. El pitcher de Sainagua, San Cristóbal, registra 9.93 K/9IP.

Sandy Alcántara, quien trabajó anoche, ha abanicado 189 K en 194.2 entradas para 8.73 K/9IP. El de los Marlins y nativo de San Juan de la Maguana regresará al box en el fin de semana en la que sería su penúltima actuación del año.

Luis Castillo (Rojos) está más distante con 181 outs por la vía de los strikes en 176.1 innings. El problema del banilejo ha sido durabilidad en el montículo, pues su average de 9.23 K/9IP es de los mejores. Le quedan tres salidas

Castillo tratará de conseguir su segunda campaña de 200 + ponches, algo sólo obtenido por PedroMartínez (9), Juan Marichal (6), Mario Soto (3), José de León (2), Bartolo Colón (2), Francisco Liriano (2) y Luis Severino (2).

Quizás los cuatro monticulistas criollos señalados aquí no logren los 200 ponches, pero si tres pueden hacerlo, sería un tope para el país, que superaría las estaciones del 1999 (Pedro 313- Pedro Astacio 210), 2000 (Martínez 284- Bartolo Colón 212), 2008 ( Ervin Santana 214-Edinson Vólquez 206), 2010 (Ubaldo Jiménez 214-Francisco Liriano 201) y 2017 (Luis Severino 230-Carlos Martínez 217).

DATOS.- José Ramírez bateó de 4-4, anotó cuatro y empujó tres en la zurra de los Indios 11-1 sobre los Yankees. Ramírez tiene 103 CA, 94 CE, 30 H2, 35 H4 tras su segunda temporada de 100-100-30-30…. En 2018 tuvo 100-100-30-30-30 CA, CE, H2, H4, BR. ¡Peloterazo!…Álex Ávila, el receptor nieto del inmortal dominicano Rafael Ávila, anunció que se retirará al final de esta temporada…El zurdo Robbie Ray, de los Azulejos, lanzará esta noche en la que sería su antepenúltima apertura de la estación. Un juego decente lo acercaría al Cy Young, especialmente después del pobre desempeño que tuvo Gerrit Cole, quien ayer fue castigado por Cleveland. El as de los Yankees tuvo 5.2 IP, 10 H, 7 C, 1 BB, 7 K y sus números se dispararon negativamente, ahora con 3.03 PCL y 1.03 WHIP…Vladimir Guerrero Jr. pegó de 4-3 y se afianzó en el liderato de bateo con .321. Michael Brantley está estacionado en .315 con una pierna lesionada…Si Gary Sánchez no es el peor receptor defensivo del béisbol no debe estar muy lejos…Clayton Kershaw obtuvo su décimo triunfo con labor de cinco entradas de una carrera frente a los Rojos, que han perdido ocho series consecutivas en la hora de la verdad…Kershaw logró el triunfo 185 de su carrera y llegó a cifra doble en ganados por décima ocasión…Wily Peralta tiró siete innings en blanco y sólo concedió tres hits contra los Rays en la victoria de los Tigres 2-0…Sandy Alcántara ponchó cuatro y se colocó a 11 de los 200, su PCL quedó en 3.10 después de ir seis capítulos de una carrera limpia versus los Piratas…Los Cardenales barrieron a los Padres, que lo más “interesante” que tuvieron en el fin de semana fue el “consejo” público y de mala manera que le dio Manny Machado a Fernando Tatis Jr en el dugout del equipo…Toronto tiene marca de 15-3 en septiembre…Franklin Montás tiró un juegazo: 7.0 IP, 1 H, 0 C, 3 BB, 7 K, pero el relevo no pudo sostener la ventaja de dos carreras y se quedó sin decisión en un duelo con Shohei Ohtani, quien logró una excelente línea: 8.0 IP, 5 H, 2 C, 1 BB, 10 K. El japonés gracia a su brutal slump ofensivo terminará con más bateadores ponchados (146) que los hits conectados (128)…El boricua Eddie Rosario, quien tiene rol de jugador alterno con los Bravos, bateó para el ciclo ayer en la victoria 3-0 sobre los Gigantes…La estelar salidora Prisilla Rivera se retiró por todo lo alto, todavía en el tope de su juego, después de pasear su clase por diferentes escenarios del mundo. No muchos grandes han tenido ese acierto a la hora de despedirse. Así será recordada y así ingresará al Pabellón de la Fama dentro de cinco años como una de las mejores de la historia moderna del voleibol dominicano y de todos los tiempos. Grande Pris.

CITA.- «Es realmente extraordinario. Posee el poder, bateo de promedio, defensa sólida, la energía, la personalidad. … Es especial. Creo que los Nats se dan cuenta. Es divertido de ver, realmente lo es. Desde el banquillo contrario, es uno de esos tipos a los que realmente aprecias el talento y la persona. Él (Juan Soto) hace que el béisbol sea mejor», dijo el dirigente de los Rockies, Buddy Black, sobre el jugador quisqueyano.

JONRONES DE DOMINICANOS.– José Ramírez (35-162), Juan Soto (26-95), Lewin Díaz (6-6), José Sirí (3-3).

PROEZA.– José Abreu, de los Medias Blancas, impulsó dos carreras y empató con Salvador Pérez por el liderato de la Liga Americana, ambos con 113.