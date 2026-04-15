La Vega.– Cuatro privados de libertad resultaron heridos la mañana de este miércoles durante una riña ocurrida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, incidente que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

Los internos lesionados fueron identificados como Gregori Francisco Almonte, Alejandro Fernández Abad, Daniel Roque Juanes y Kelvin Polanco Gómez, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atenciones médicas.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho se produjo alrededor de las 8:20 de la mañana en uno de los pabellones del recinto. El personal de vigilancia logró controlar la situación y restablecer el orden dentro de las instalaciones.

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Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre de todos los módulos y el confinamiento por celdas en cada pabellón, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

La DGSPC informó que las causas del incidente se encuentran bajo investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

El organismo reiteró que mantiene activos los protocolos de control y vigilancia en el sistema penitenciario, tras el incidente registrado en este centro ubicado en la provincia La Vega.