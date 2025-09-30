La Habana. – El Gobierno de Cuba rechazó este martes su exclusión de la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en Punta Cana, República Dominicana, junto a Venezuela y Nicaragua, acusando a Estados Unidos de ser responsable de esta “decisión impuesta” al país anfitrión.

En un mensaje publicado en X, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el evento se celebrará “sobre la exclusión y coerción” y vaticinó que, por lo tanto, la cita hemisférica “está condenada al fracaso”.

“Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el Gobierno de EE.UU. a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas”, escribió Rodríguez.

La Cancillería dominicana, por su parte, explicó que la exclusión responde al “contexto actual de polarización política” y busca garantizar el éxito del foro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países. Indicó que la medida afecta únicamente a los tres Estados que no forman parte de la OEA y que tampoco asistieron a la edición anterior.

Quizas te interese leer: Muere un subteniente del Ejército colombiano en ataque atribuido a disidencias de las FARC

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana insistió en que la decisión responde a un criterio multilateral, y que las relaciones bilaterales con Cuba, Venezuela y Nicaragua mantienen “características propias”.

La polémica recuerda lo ocurrido en la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles (EE.UU.), cuando la exclusión de los mismos países provocó la ausencia de varios mandatarios, entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador y la hondureña Xiomara Castro.

Desde 1994, las Cumbres de las Américas se organizan como foros hemisféricos en los que los jefes de Estado y de Gobierno del continente debaten sobre democracia, derechos humanos, cooperación regional y desarrollo económico.