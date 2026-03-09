La cumbre convocada por el presidente Donald Trump en Miami, denominada “Escudo de las Américas”, es obvio que trasciende objetivos como la coalición militar contra el narcotráfico y la promoción de la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

Para combatir las bandas y los cárteles narcoterroristas, así como contrarrestar la migración ilegal y masiva no ha debido seleccionarse solo a gobernantes que están en la órbita del republicano, sino a representantes de todos los países de la región.

Así las cosas, es claro que la cumbre, en la que participó el presidente Luis Abinader y que la Casa Blanca calificó de “coalición histórica” se hizo con el objetivo de afianzar la hegemonía del gobernante estadounidense.

Sin el arma de imponer aranceles a su antojo, con lo que intimida a casi todos los países, es probable que Trump haya entendido la necesidad de acercarse y fortalecer sus relaciones con sus aliados del continente.

Su injerencia en los procesos electorales de la región ha tenido, como se ufana, buenos resultados. Pero no todos los gobernantes han aplaudido la incursión armada en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro; el embargo sobre la venta de petróleo a Cuba, ni la guerra contra Irán.

A Estados Unidos también le preocupa la influencia que ha ganado China en la región.

Son muchos los factores que sugieren que con la cumbre en Miami, Trump, más que integridad, busca afianzar su hegemonía entre aliados casi incondicionales.