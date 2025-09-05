La escena urbana dominicana recibe nuevamente a una de sus voces que, aunque no es nueva en el medio, se reinventa con fuerza y frescura: Dane La Nueva Cara. La artista, antes conocida como Dane La Barbie Chocolate, anunció el lanzamiento de su tema Arrancao, con el que busca reconectar con su esencia musical y adaptarse a las dinámicas actuales de la industria.

De la bachata al urbano: una historia de idas y vueltas

Dane inició su camino artístico en 2006-2007 con un tema urbano, género con el que siempre se sintió identificada. Sin embargo, productores de la época le aconsejaron aprovechar su voz en la bachata, lo que la llevó a experimentar con ese ritmo. Su nombre artístico original, La Barbie Chocolate, surgió de compañeros que la apodaban así por su figura delgada y su tono de piel.

No obstante, Dane asegura que lo urbano es su verdadera esencia: “Desde el primer día mi corazón le pertenecía a lo urbano; es lo que me fluye naturalmente”. Su inspiración llegó de grandes referentes como Romeo Santos en la bachata y figuras del movimiento urbano que marcaron una época.

La artista, antes conocida como Dane La Barbie Chocolate, anunció el lanzamiento de su tema Arrancao.

Una pausa necesaria y un regreso renovado

La artista explica que se alejó de los escenarios para priorizar su vida personal y formar una familia. Hoy es madre de un niño de seis años y profesora de multimedia en una escuela de arte, donde enseña fotografía, video y edición. Ese vínculo con el arte le permitió mantenerse cerca de la creatividad hasta decidir regresar a la música con una nueva visión.

“Uno pasa por procesos en la vida que te detienen, pero es como tratar de encontrarse a sí mismo, y llega un momento en el que la vida misma te dice: esto es lo tuyo”, aseguró durante una entrevista en la sección EN La Zona Urbana del periódico El Nacional..

Puedes leer: Un José Luis Rodríguez agradecido y conversador

Arrancao y la conexión digital

El lanzamiento de Arrancao marca una nueva etapa en su carrera, no solo en lo musical, sino también en la forma en que se relaciona con el público. Aunque el tema puede parecer inspirado en una experiencia personal, Dane aclara que no es así: “Mucha gente cree que los artistas siempre escriben sobre lo que han vivido, pero no todo parte de ahí”.

Este enfoque creativo le ha permitido explorar nuevas formas de contar historias sin depender exclusivamente de vivencias propias, ampliando su repertorio y estilo.

Como parte de esta reinvención, Dane lanzó un challenge en TikTok e Instagram para promocionar el tema, premiando al mejor bailarín. Esta estrategia responde a su nueva apuesta por la conexión digital más allá de las presentaciones físicas, buscando una presencia más activa y cercana en plataformas sociales.

Ser mujer en lo urbano: un camino que se abre

La cantante reconoce que su trayectoria no ha sido sencilla en un género dominado históricamente por hombres. “En un concurso donde participé, éramos más de cien jóvenes y solo tres mujeres. Ahora la historia es diferente. El empoderamiento ha abierto más puertas para nosotras”, señala.

Puedes leer: Rafael Devers: “No hice nada malo”

Aun así, Dane se mantiene fiel a un estilo particular: música limpia, sin vulgaridad. “El reto más grande que tengo es pegarme sin malas palabras, y lo voy a lograr”, afirma con determinación.

Para ella, es posible competir en el mundo urbano con propuestas sensuales y pegajosas, pero sin caer en letras explícitas.

Dane dice mantenerse fiel a un estilo particular: música limpia, sin vulgaridad.

Multifacética y con visión de futuro

Además de cantante y profesora, Dane escribe sus propias canciones y desarrolla sus proyectos desde casa, uniendo arte y tecnología. Aunque admite que su rol como educadora la ha limitado en algunos aspectos, también le ha servido para mantener un enfoque en la responsabilidad social de su música, que incluso comparte con su hijo.

De cara al futuro, se visualiza trabajando su música en plataformas digitales y escenarios internacionales, apostando más por la proyección global que por los circuitos locales de discotecas.

Inspiración y mensaje

Como ejemplo de resiliencia, Dane aprovecha su regreso para enviar un mensaje a las mujeres que han pausado su carrera o dudan en iniciar: “Soy el ejemplo de que siempre se puede volver”.

Con Arrancao, Dane La Nueva Cara vuelve al ruedo con una propuesta que mezcla autenticidad, visión artística y compromiso con su propio camino