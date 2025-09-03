Rafael Devers: “No hice nada malo”

ENVER, MLB.- El abridor zurdo de los Rockies, Kyle Freeland, se mostró convencido de que el toletero de los Giants, Rafael Devers, estaba tardando demasiado en iniciar a recorrer las bases tras disparar jonrón de dos carreras en la primera entrada del partido en el que los de la bahía derrotaron 7-4 a Colorado.

Devers se quedó parado mientras observaba el trayecto de la pelota, luego lanzó su bate y comenzó a trotar, mientras Freeland le gritaba y le hacía señas con el guante para que corriera alrededor de las bases. Devers gritó antes de llegar a primera base mientras caminaba hacia Freeland.

«No hice nada malo», dijo Devers. «No hice nada diferente a cuando conecté un jonrón. No sé por qué le molestó».

Puedes leer: Rafael Devers Respalda salida de Verlander

Después de que las bancas y los bullpens se vaciaron y comenzaron los empujones, después de que los árbitros y los jugadores pacificadores de ambos equipos separaron a los combatientes más acalorados y el desacuerdo continuó con gritos de larga distancia, Devers finalmente terminó de recorrer las bases, ocho minutos después de que su batazo de 397 pies aterrizó en las gradas del jardín derecho.