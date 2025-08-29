Ovni y Beethoven Villaman de gira por Latinoamérica con ‘Acción Rápida’

Los raperos Ovni y Beethoven Villaman viajarán por países de Latinoamérica con su más reciente álbum Acción Rápida, una producción en la que ambos transmiten las historias de la vida en las calles, luego de más de 15 años sin colaborar juntos.

La visión realista a través de rimas, punchlines y reflexiones profundas plasmadas en sus 12 canciones llegarán en septiembre a países como Colombia, El Salvador, Venezuela y México.

Según contaron las leyendas del rap a El Nacional, la gira no estaba en sus planes iniciales pero ante la buena acogida de su colaboración decidieron complacer a sus fanáticos.

“Nos sorprendió lo rápida que ha sido la reacción de la gente, tanto nacional como internacional: los medios, los colegas, la comunidad hip hop y también fuera de la comunidad hip hop. La demanda está muy buena, hemos llamado mucho la atención, la gente está muy interesada, por eso estamos moviéndonos al máximo con el álbum, para que a la gente le llegue”, manifestó Gilberto Martínez “Ovni” acerca de la aceptación del álbum.

Portada álbum

Los antiguos miembros del colectivo «Lo Correcto» describen como una “necesidad” la producción de Acción Rápida para los amantes del hip hop, quienes le han agradecido por el disco a través de mensajes.

“Se apagó una luz y prendió una chispa”, sostienen los veteranos raperos respecto al fallecimiento del exponente Básico, hecho que los juntó y dio paso a la creación de Acción Rápida.

“Nos juntamos Villaman y yo en medio del dolor, en la reunión, la conversación y la remembranza fuimos al estudio de grabación y ¿qué te digo? Dos raperos juntos en un estudio de grabación, hablando con los productores empezamos a crear música de nuevo y emprendimos esta aventura del álbum que se llama Acción Rápida y lo tenemos ahora para todos ustedes en las plataformas”, explicó Ovni.

Con Highkeyx, DJ Rasuk, Jr Mckario y Mecal en la producción, Acción Rápida reúne temas con El Fother, Crooklyn LC, Jr Mckario y Mecal además, la voz de Básico en coros e intervenciones especiales de Rafaelina Acosta y JhonWayne.

Asimismo, recientemente se estrenó el remix del sencillo “A Nivel” con el considerado papá del rap dominicano, Lápiz Conciente, elevando aún más la energía del destacado tema del álbum.

Ovni y Beethoven Villaman junto a Lápiz Conciente

Mensaje

Con Acción Rápida, los raperos buscan enviar un mensaje crucial a la juventud: la calle no deja nada, por lo que hay que cuidarse y ser sabios para recorrerla y tomar decisiones.

“La calle no da nada pero hay que saber recorrerla, hay que ser sabios y saber tomar buenas decisiones, principalmente la juventud, que es muy inquieta y muy desorientada. Nosotros buscamos la forma de dar un mensaje directo, sin disfraz, ni doble sentido para que aprendan a cuidarse”, dijo Ovni.

Para Villaman mediante el álbum brindan consejos a la nueva generación a raíz de sus experiencias. “Pasamos por muchas y hoy en día estamos aquí, gracias a Dios, y con esa sabiduría en nuestra música queremos guiar a esta nueva generación que en verdad está un poco perdida y no piensa para hacer o decir algo”.

Letras

Según explicó Ovni, el dembow, el género urbano más popular, al dar más prioridad al ritmo, su contenido lirico suele ser más escaso, sin embargo, entiende que el rap ha cambiado y es más consciente que años atrás.

“El dembow es una música que tanto musicalmente como líricamente es como un ensamble de retazos. El contenido lírico del dembow va a ser muy escaso porque lo que va a buscar en el ritmo es mover el cuerpo. En cuanto a hip hop se refiere, que es nuestra materia, la música y la letra ha evolucionado y ha mejorado en muchos sentidos porque se está haciendo rap con más conciencia que antes. Antes uno hacía un tipo de música que llegó a ser mala influencia en ciertos momentos e influyó de mala manera a cierta generación”, expresó.

Evolución

Ovni

Ovni y Beethoven Villaman coinciden con que en la actualidad la música urbana tiene herramientas a favor de su difusión, es más profesional y cuenta con mayor estabilidad y aceptación.

“Cuando nosotros empezamos la industria musical no tenía ningún tipo de interés en este tipo de música. Ya hoy en día la música urbana, que son derivados del hip hop, es la música popular dominicana y del mundo entero, por lo que el mercado ya tiene el máximo interés. Creo también que ha evolucionado el talento que trabaja con disciplina y con profesionalidad”, agregó Ovni.

Mientras que Samuel Amparo, artísticamente conocido como Beethoven Villaman, añadió que las letras se han transformado con el paso del tiempo, los productores son más expertos y los medios de comunicación ya abren sus puertas.

“Hoy en día existe el internet. Antes no estaba la posibilidad de tener un celular en su mano, una laptop o una computadora en su casa. En la actualidad todo el mundo puede tener eso y cualquiera que sea nuevo, sin que nadie lo conozca en dos días ya es viral y lo puede conocer el mundo entero. Nosotros no. Nosotros cuando empezamos teníamos que ir barrio por barrio llevando los CD”, contó Villaman.

Beethoven Villaman

Desafío

De acuerdo con Ovni, la aceptación de los medios fue uno de los mayores desafíos para los urbanos en sus inicios. “En el tiempo que nosotros empezamos la música no era aceptada directamente aquí en República Dominicana los artistas de rap o urbanos no eran aceptados en los medios porque exigían que se cubrieran los parámetros de calidad. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para salir de los laboratorios improvisados que teníamos en las habitaciones e ir a estudios de grabación profesionales aunque no existía un estudio de grabación profesional destinado a la música hip hop o la música urbana”.

La doble V aseguró que “los medios aceptan más a uno por la apariencia. Antes era imposible entrar a un lugar con tatuajes, aretes y una gorra. El estilo urbano se ha normalizado, antes era discriminado que hasta preso caías”.