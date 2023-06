Danilo debe entender

El expresidente Danilo Medina debe entender que su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no está en su mejor momento. Las múltiples acusaciones de la que varios exfuncionarios, entre ellos parientes muy cercanos, han estado siendo objeto, ponen a la entidad morada en una terrible situación de desventajas.

A todo esto se le suma su delicada situación de salud, lo que se quiera o no, merma de manera considerable su accionar político y por tanto, no le da al candidato de su partido una posición más holgada, lo que a su vez debe de sopesarse a la hora de búsquedas de alternativas viables que acerquen su partido al poder.

Si de verdad Danilo y su máxima dirigencia quieren convertirse en una real y efectiva opción de poder, deben de actuar con inteligencia política y de paso olvidar los resabios y sobre todo, entender que la vía más expedita de poder hacer un papel más real para acercarse al triunfo, lo representa su antiguo compañero y líder de la Fuerza del Pueblo (FP) el doctor Leonel Fernández.

Debe entender Danilo y la máxima dirigencia de su partido, que el candidato Abel Martínez no ha podido despegar, muy por el contrario, los números de varias firmas encuestadoras colocan al alcalde de Santiago en una incómoda tercera posición, todo esto pese a que es Abel quien encarna el tipo de discurso nacionalista que necesita el país en estos momentos en la que fuerzas externas traman a cada instante contra nuestra soberanía.

Ya lo dijo el ex coordinador nacional de campaña del PLD, Francisco Javier García, de que en este país nadie gana solo, ahora bien, las alianzas se tienen que dar con partidos que en verdad sumen y no con algunas de las entelequias que se forman como una manera de estar siempre subido en el palo, pero que en términos reales no es mucho lo que aportan.