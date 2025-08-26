Leonel y Danilo critican a Abinader: ¿es un pleito político de tres?

Tal parece que los exmandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina luchan en pareja al verter críticas simultáneas a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, como volvió a ocurrir este fin de semana cuando el primero dijo que el pueblo está irritado por los apagones y altos precios de la comida y el otro afirmó que hay descontento y desesperanza.

El presidente Abinader suele responder por separado los dardos lanzados por los lideres de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el encuentro La Semanal, en lo que ya se perfila como pleito político de dos contra uno, aunque al final podría ser de todos contra todos.

Porque Danilo y Leonel aún no se comen un plato juntos. Temas como electricidad, inflación, situación de las escuelas, seguridad ciudadana, transporte, infraestructura figuran entre los encapsulados en ese dime y direte, en el que interviene esporádicamente, el exmandatario Hipólito Mejía.

En esas discusiones salen a relucir novedades como la oferta del presidente Abinader al doctor Fernández de proveerle de un boleto de avión para que viaje a Italia, el señalamiento de Medina, de que no desea humillar al mandatario o la propuesta de Leonel de viajar con Abinader a Moca y Licey al Medio para constatar el precio del pollo. Los jugadores apenas calientan, porque aún falta mucho para que la Junta Central Electoral cante ¡Play Ball!, e inicie la campaña electoral con miras a los comicios del 2028.