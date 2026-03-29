Santo Domingo.- El expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, aseguró ayer que las instituciones que manejan los planes sociales estarían incurriendo en el despilfarro de los recursos públicos, en perjuicio de los más pobres.

Puntualizó que durante sus gobiernos (2012-2020) los más necesitados eran el centro de esa política, contrario a esta gestión que ha politizado esa iniciativa.

Según el exmandatario, las entidades encargadas del manejo de los programas sociales, que dependen de la Presidencia, incurren en gastos excesivos y mal orientados, aunque no identificó el dolo ni cuáles serían esos organismos estatales .

Al ofrecer el discurso central de una asamblea con dirigentes comunitarios en la Casa Nacional del PLD, Danilo Medina resaltó el gran papel realizado por la entonces vicepresidenta Margarita Cedeño, quien tenía la responsabilidad de los programas sociales a través de Progresando con Solidaridad.

Dijo que nunca escuchó, durante su gestión, a personas quejarse porque la tarjeta de débito asignada tuviera algún tipo de problema, como supuestamente ocurre actualmente, donde incluso se denuncia el robo de los recursos asignados.

“Nunca oímos a nadie decir que, cuando fue con su tarjeta y la pasaba por el verifón donde quiera que fuera, esa tarjeta no tenía fondos porque alguien los cobró”, manifestó el dirigente peledeísta.

Expresó que Cedeño, durante ocho años, manejó con pulcritud Progresando con Solidaridad, definiéndolo como un programa modelo para América Latina.

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Expuso que su obra en el ejercicio del poder no se limitó al gabinete de políticas sociales, sino también a cerca de 2,500 proyectos productivos y comunitarios que se ejecutaron a nivel nacional.

“Eran los propios comunitarios quienes señalaban al Gobierno qué cosas se necesitaban en las comunidades y el Gobierno las atendía con prontitud y con eficiencia. No como ahora”, indicó Medina, generando aplausos entre los presentes en el salón Bienvenido Sandoval.

Un apunte

Asistentes

Allí también habló Margarita Cedeño que criticó, al igual que Medina los planes sociales, señalando que el Gobierno ha fracasado en su aplicación. Estuvieron presentes además, el secretario general del PLD, Johnny Pujols; los dirigentes Francisco Javier García,Cristina Lizardo, Luis de León, entre otros.