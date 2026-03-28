El expresidente Danilo Medina durante su alocución en una asamblea con dirigentes comunitarios en la Casa Nacional el PLD./ Foto: Guillermo Burgos.

Santo Domingo.- El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, arremetió este sábado contra el Gobierno, ante falta de políticas públicas concretas que sean efectivas para mitigar el impacto económico derivado de la guerra del Medio Oriente.

Según el exmandatario, eso denota la incapacidad estatal para enfrentar dicha crisis, tras señalar que es importante hacer recortes reales en los gastos del Estado, priorizando el bienestar de los sectores más vulnerables.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la ausencia de un plan claro por parte del Poder Ejecutivo que permitan sea efectivo para hacerle frentes a los problemas del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Yo no he escuchado ninguna medida, yo no conozco el plan que tiene el Gobierno, para enfrentar esta crisis, el PLD sí le presentó un plan para enfrentar esa crisis y ojalá que lo estudien”, expuso Danilo Medina tras concluir una asamblea con dirigentes comunitarios en la Casa Nacional.

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“Nosotros le pedimos que presentara un plan de austeridad en la que disminuyera notablemente el gasto del gobierno y que no le tire toda la carga al pueblo, que ya no puede más. Porque aquí nos están subiendo los precios, ahora los precios vienen subiendo hace, han subido en los años de gobierno del PRM cerca de un 80% básicamente en los productos de primera necesidad”, externó.

Se recuerda que hace unos diez días, que el presidente Luis Abinader pidió a la población una «cuota de sacrificio compartida» ante el impacto económico de la crisis en Medio Oriente, que amenaza con subir los precios de combustibles, electricidad y alimentos.