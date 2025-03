Expresidente Danilo Medina: deterioro servicios lleva al Gobierno a un callejón sin salida

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró hoy que el deterioro en el sistema eléctrico nacional, el endeudamiento, el excesivo gasto corriente y otros males, está llevando al Gobierno a “un callejón sin salida”.

“El Gobierno tiene dos problemas serios: número uno, el problema eléctrico y, número dos, el endeudamiento. Si no resuelve esos problemas va a tener una situación difícil en lo que resta de gobierno. El gobierno ha tenido un apetito muy fuerte por gastar dinero”, expuso tras señalar que gasta más que la recaudación.

Manifestó que el economista Ariel Jiménez dio una cifra escalofriante el pasado año, donde decía que en ese entonces el Gobierno había gastado aproximadamente 667 mil millones, pero solo estaba recaudando por gasto tributario cerca de RD$450 mil millones.

“Ahí tiene un déficit de entrada que tiene que resolverlo y ese déficit tiene razón de ser: el apetito por el gasto corriente, porque está gastando, en nómina por ejemplo, ha subido 132 mil millones, ha pasado de RD$204 mil millones a RD$336 mil millones en cuatro años”, detalló Medina en una entrevista en el programa radial el Zol de la Mañana.

Otro de problema que afecta la actual gestión, según Danilo Medina, es el otorgamiento de pensiones, las cuales pasaron en cuatro años de RD$53 mil millones a RD$73 mil millones, acumulando un déficit RD$37 mil millones.

Danilo Medina crítica pensiones privilegiadas

“La mayoría de esas pensiones es ilegal, nadie debe recibir una pensión del Estado si nunca ha trabajado en el Estado, eso es un abuso, incluso que gente que cotiza para un pensión tenga que ver que personas que nunca cotizaron en el sistema de pensiones sean privilegiados con pensiones especiales”, argumentó el dos veces gobernante.

“Eso sin mencionar las donaciones y las ayudas, que en el gobierno nuestro fue de RD$16,700 mil millones y ahora está en RD$54 mil millones; si usted suma esos renglones sin sumar la transferencia que hay que hacerle a la CDEEE y a otras instituciones, entonces el Gobierno está en un callejón sin salida porque para cubrir el déficit hay que seguir en endeudándose o disminuir el gasto de inversión de capital”, expuso.

Para Medina ante esa realidad, las actuales autoridades están en una situación sumamente delicada para hacerle frente a esos problemas.

Apuntó que si el presidente Luis Abinader reduce en esos gastos no tendrá la necesidad de someter una reforma fiscal, porque obtendría unos RD$201 mil millones.

Alexis y Magaly

Sobre el expediente de corrupción contra sus hermanos Alexis Medina y Magaly Medina, el exgobernante dijo que estos son víctimas de un libreto de la judialización de la justicia.

“Había que desacreditarme a mí y a mi familia; mi familia es víctima de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso lo persiguen porque son mis hermanos. Ahora por qué yo no he hablado en todo ese tiempo de ese tema: porque cuando hay bulla no te escuchan y aquí se montó una campaña de difamación contra mi y mi familia”, subrayó.

Apagones

Durante la entrevista, Medina cuestionó el por qué las autoridades han dejado “caer” supuestamente el sistema energético del país, problema que aseguró durante su gobierno fue resuelto con la construcción de Punta Catalina y la inversión hecha en áreas puntuales. Agregó que el financiamiento del sector y la pérdida siguen siendo un gran problema eléctrico.