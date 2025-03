Santo Domingo. – El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este miércoles que no se arrepiente de su gestión gubernamental y que, de tener la oportunidad, repetiría su gobierno sin cambios.

Medina destacó el impacto de su administración y expresó su satisfacción con el trabajo realizado.

«La gestión nuestra fue tan amplia y tan profunda que yo no puedo decir con cuál (obras) me siento más satisfecho, pero hay una que personalmente me llenaba, que eran las visitas sorpresa, porque yo tenía la oportunidad de hablar con el pueblo llano», señaló durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Medina recordó cómo surgieron estas visitas y su primera experiencia en Jorgillo, San Juan de la Maguana, cuando, según narró, entró a una casa y la persona que estaba dentro ni siquiera lo miró. Su primera visita oficial bajo esta modalidad fue en El Limón de Jimaní.

nsa de su gestión y su equipo de trabajo

Al referirse a su desempeño en la Presidencia, Danilo Medina fue tajante: «Si usted me preguntara si podría repetir el gobierno que hice, lo repito igualito, yo no estoy arrepentido de nada de lo que pasó en mi gestión de gobierno».

El expresidente Danilo Medina durante la entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Destacó además el compromiso y la calidad de su equipo de trabajo: «Yo tuve conmigo un equipo de estrellas. En ese periodo de gobierno se trabajaba duro porque yo estaba al frente de todo. Tenía una mesa de trabajo para cada área del gobierno y le poníamos atención absoluta».

Al ser cuestionado sobre posibles errores cometidos durante su administración, el exmandatario afirmó que no le venía ninguno a la cabeza.

Críticas a la actual administración

En cuanto al gobierno de Luis Abinader, Medina señaló que enfrenta dos problemas serios: el sector eléctrico y el endeudamiento. «Yo tengo una posición parcializada, tengo deberes que cumplir, soy el presidente de un partido de oposición. Entonces, no estoy llamado a hacer una evaluación porque la gente no me va a juzgar de manera justa. Pero, como ciudadano, viendo la situación, siento que el Gobierno tiene dos problemas serios: número uno, el problema eléctrico, y número dos, el endeudamiento», expresó.

Disposición a participar en una cumbre nacional

Sobre la posibilidad de participar en una cumbre junto con el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, Medina indicó que siempre está dispuesto a contribuir si es en beneficio del país.

«Cuando se tiene vocación de servicio al país, nunca se niegan esas cosas si son para servir. Si es para propaganda política, no. Pero si es para servir al país de la mejor manera posible, nosotros siempre estamos dispuestos a todo», aseguró.