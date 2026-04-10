Al centro, el expresidente Danilo Medina duante encuentro con una comitiva del Gobierno donde socilizaron la crisis internacional dertibaa del guerra en Irán. / PLD

Santo Domingo.– El expresidente dominicano, Danilo Medina (2012-2020), informó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) esperará el plan que el Gobierno elaborará para enfrentar la crisis global derivada del conflicto en Medio Oriente y mitigar su impacto en la economía dominicana.

Medina explicó que tanto él como la dirección del PLD analizarán la propuesta oficial una vez sea presentada, a fin de emitir sugerencias o planteamientos que contribuyan a reducir los efectos en las familias.

“Hemos quedado a la espera de que nos presenten el plan que próximamente elaborarán y tan pronto sea recibido lo socializaremos con la dirección del partido”, expresó.

El también presidente del PLD ofreció sus declaraciones tras concluir una reunión de aproximadamente una hora en la Oficina Presidencial de esa organización, ubicada en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

En el encuentro participaron el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y los ministros José Ignacio Paliza, Eduardo Sanz Lovatón y Magín Díaz, en representación del Gobierno.

Espera de propuestas oficiales

Medina manifestó su esperanza de que el conflicto internacional pueda resolverse en el menor tiempo posible, de manera que la economía dominicana resulte lo menos afectada.

“Esperamos que eso se produzca lo más rápido posible para que la economía dominicana quede lo menos lesionada posible”, indicó.

Asimismo, agradeció al Gobierno el gesto de compartir con la organización opositora los detalles de la situación actual y los posibles escenarios a corto plazo.

Búsqueda de consenso nacional

En tanto, el ministro Paliza explicó que en los próximos días se presentará un conjunto de propuestas tanto al expresidente Medina como a otros actores políticos, con el objetivo de construir un acuerdo nacional frente a la coyuntura internacional.

Medina manifestó su esperanza de que el conflicto internacional pueda resolverse en el menor tiempo posible, de manera que la economía dominicana resulte lo menos afectada. / PLD

“Un momento de incertidumbre, sobre todo como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, obliga a que en República Dominicana construyamos las energías que permitan dar certeza y encontrar fórmulas para mitigar los impactos de esta crisis”, señaló.

Paliza también agradeció el recibimiento ofrecido por la dirigencia del PLD y valoró la disposición al diálogo como parte de los esfuerzos para articular respuestas conjuntas ante los desafíos externos.