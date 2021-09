Datos sombríos

Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos no conciben algún plan eficaz en la región para que la gente se vacune contra la covid, no hay manera, como no sea por medio de un milagro, que se pueda superar la pandemia en un plazo prudente.

Los 86 millones de contagiados y 2.1 millones de defunciones reflejan lo devastadora que ha sido una enfermedad que para colmo se ha reforzado con nuevas cepas.

Si bien países como Chile, Uruguay, El Salvador y República Dominicana han avanzado en el proceso de vacunación con el esquema completo, en otros las perspectivas son sombrías.

Hasta que no se alcance la inmunización del 70% de la población la pandemia podría permanecer haciendo estragos en la salud y en la economía de la región.

Los organismos internacionales y los gobiernos, que han hecho cuantiosas inversiones económicas en vacunas y programas sociales tienen que idear la manera de conseguir que la gente se inyecte para prevenir la expansión de una enfermedad que ya ha causado serios estragos en la salud y los sectores productivos. O que el Señor interponga sus buenos oficios para evitar males mayores.