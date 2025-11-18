Colombia.- República Dominicana se posiciona en la vanguardia del turismo caribeño con el lanzamiento de una nueva plataforma digital destinada a atraer a viajeros colombianos. “Conoce el Paraíso”, presentada por el Ministro de Turismo, David Collado, en una reciente misión en Colombia, tiene como objetivo no solo incrementar el turismo hacia la isla, sino también fortalecer la conexión cultural y turística entre ambos países.

Esta innovadora plataforma actúa como un puente entre los colombianos ansiosos por descubrir las maravillas dominicanas. Con un diseño amigable y fácil acceso a información relevante sobre destinos, actividades y cultura, “Conoce el Paraíso” promete transformar la manera en que los turistas organizan sus escapadas hacia el sol caribeño.

Mercados emisores

En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los mercados emisores más importantes para el turismo en República Dominicana. La tendencia creciente de visitantes colombianos es un factor clave que la isla caribeña ha decidido aprovechar.

En este contexto, la nueva plataforma no solo ofrece guías sobre playas y resorts, sino que también propone un abanico de actividades culturales, desde música y gastronomía hasta eventos locales.

Este enfoque integral busca ofrecer no solo la experiencia tradicional de sol y playa, sino también una inmersión en la rica cultura dominicana.

Conectividad aérea

La presentación de “Conoce el Paraíso” coincide con anuncios sobre mejoras en la conectividad aérea. Nuevas rutas y frecuencias de vuelos entre Colombia y República Dominicana están en marcha, facilitando el acceso a esta joya del Caribe.

Esta estrategia va más allá de atraer turistas colombianos; también permite que los dominicanos exploren la vasta riqueza cultural y natural de Colombia, fomentando un ciclo de turismo bidireccional.

Otro elemento interesante de esta iniciativa es su fuerte enfoque en la sostenibilidad. Conscientes del impacto del turismo en el medio ambiente, las autoridades dominicanas han tomado medidas para promover prácticas responsables.

Turismo sostenible

La plataforma incluirá información sobre iniciativas ecológicas y opciones de turismo sostenible, permitiendo a los visitantes disfrutar de la belleza natural del país, al tiempo que contribuyen a su conservación.

“Conoce el Paraíso” se presenta como una herramienta esencial para el viajero moderno que busca experiencias auténticas y verificadas.

Con una oferta variada y rica en atractivos, República Dominicana tiene la mirada fija en potenciar su atractivo turístico en Colombia, invitando a los viajeros a descubrir un paraíso que trasciende las playas.

Esta plataforma no solo representa una oportunidad para el crecimiento del sector turístico, sino también un compromiso con un desarrollo responsable y sostenible en la región.

Preparémonos, entonces, para una nueva ola de aventuras tropicales que nos esperan en este destino caribeño.

