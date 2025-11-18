Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que desde las 9:00 de la noche de este martes hasta las 5:00 de la mañana del miércoles se llevará a cabo una intervención programada en un tramo de la vía expresa del kilómetro 9 de la autopista Duarte, en sentido Cibao–Santo Domingo (Oeste–Este).

La entidad señaló en un comunicado que el cierre forma parte de los trabajos de mejoramiento y asfaltado de esta vía estratégica, que conecta la capital con Santiago y toda la región de norte.

Intervención en el Kilómetro 9

Para organizar el tránsito durante las labores, el MOPC contará con el apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y de personal técnico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quienes se encargarán de gestionar desvíos y garantizar la seguridad vial en la zona.

También te puede interesar:

Trabajos nocturnos en la 27 de Febrero

El ministerio también notificó que este miércoles 19, de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana del jueves, se realizará una intervención nocturna en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, destinada a labores de mantenimiento y reforzamiento estructural.

Ambos trabajos fueron programados en horario nocturno para minimizar el impacto en horas de mayor circulación y se ejecutarán de manera escalonada hasta su conclusión.

El MOPC exhortó a los conductores y a la ciudadanía a colaborar con estas jornadas técnicas orientadas a fortalecer la seguridad y la calidad del sistema vial del país.