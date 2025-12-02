SANTO DOMINGO .-La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó la sentencia que, en el proceso conocido como Casa Blanca Night Club, impone 20, 15, 10 y 7 años de prisión a los acusados de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas agravadas, lavado de activos y porte y tenencia de armas ilegales (de guerra).

La sentencia en primera instancia condena a Juan Antonio Fernández Fernández a 20 años, al pago de una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 en favor de dos de las víctimas, acogiendo el dictamen del Ministerio Público.

También condenó a Grismelda Acarilis Merejo Salas a 15 años de prisión y el pago de 175 salarios mínimos y María Magdalena Batista Batista a 10 años y el pago de 50 salarios mínimos.

Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa recibieron condenas de 7 años de prisión, así como el pago de 75 salarios mínimos.

La organización criminal se trasladaba a distintas ciudades de Colombia y Venezuela para captar y traer a Santiago a las víctimas que eran llevada a Casa Blanca Night Club, en donde algunas eran amarradas de las patas de las camas, les eran impuestas multas por llegar tarde y por no estar a tiempo cuando eran requeridas por un cliente o algún integrante de la organización criminal.

Las mujeres eran ofertadas a hombres y, además, utilizadas para publicitar el mismo lugar donde eran explotadas.

Igualmente, la corte rechazó la solicitud incidental sobre extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo en un intento fallido por evadir las sanciones penales en su contra y al cual se adhirieron los demás procesados por el caso.

En su decisión, el alto tribunal también exime del pago de las costas del recurso incoado por el Ministerio Público a través del procurador adjunto Juan Medina de los Santos, en representación especial de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas