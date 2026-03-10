La organización de los Premios Soberano 2026 anunció el inicio del proceso de entrega de invitaciones y medallas de nominación para los artistas y personalidades postuladas en esta edición del galardón que reconoce lo mejor del arte y el espectáculo en la República Dominicana.

La entrega se realizará del 7 al 14 de marzo de 2026, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

De acuerdo con los organizadores, los nominados deberán completar un formulario virtual con los datos de la persona autorizada para retirar sus invitaciones y medallas. Este documento será suministrado directamente por el equipo de logística de invitaciones de la producción del evento.

Asimismo, informaron que para más información o para solicitar cambios en el titular autorizado para retirar las invitaciones y medallas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico de logística.

Celebrar

Los organizadores extendieron una invitación a la clase artística nacional para celebrar con entusiasmo “la gran fiesta del arte y la cultura dominicana”, en el marco de los Premios Soberano 2026, uno de los eventos más importantes del entretenimiento en el país.

La premiación, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cuenta con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana. La producción general estará, por tercer año consecutivo, bajo la responsabilidad del empresario artístico César Suárez Jr..

La gala se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia oficial comenzará a las 8:00 de la noche, con transmisión por Color Visión, canal 9.

Para el público en Estados Unidos, la premiación podrá verse a través de Univision y de la plataforma de streaming ViX.