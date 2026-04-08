Sonaban los acordes y “La voz más alta del merengue”, Rubby Pérez, comenzaba a interpretar una de sus canciones más emblemáticas, «De color de rosa».

El ambiente estaba cargado de energía, alegría y celebración, cuando, de repente, un ruido sordo irrumpió en la escena y silenció el lugar. En cuestión de segundos, el techo de la emblemática discoteca Jet Set se desplomó, desatando una de las tragedias más impactantes en la historia del entretenimiento nocturno en la República Dominicana.

El derrumbe dejó un saldo devastador: 236 personas perdieron la vida, incluyendo al propio artista, vistiendo de luto, la madrugada del 8 de abril del 2025, y hasta el sol de hoy a cientos de familias, en su primer aniversario.

Rubby Pérez incluyó la canción «De color de rosa» en su primer álbum como solista.

Por haber sido la última canción interpretada por Pérez antes de su fallecimiento, el tema se ha transformado de un canto al amor, la ilusión, la felicidad y el optimismo, a un recordatorio de la fragilidad de la vida.

Actualmente, el impacto de la canción se ha reflejado en su consumo en las plataformas digitales. Tras la tragedia, el tema cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Spotify, y ha acumulado más de 24 millones visualizaciones en Youtube, cifras que continúan en ascenso.

La canción

¿Qué más sabes de la canción?

Su origen se remonta a un año antes de que se popularizara en la voz del icónico merenguero, quien interpretó la canción para su álbum debut como solista “Buscando tus besos” en 1987, siendo el track número 5 del referido disco.

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«De color de rosa» fue compuesta en 1986 por la cantautora mexicana Silvia Tapia Alcázar conocida artísticamente como “Prisma”. La creación es personal, un homenaje a su hija, quien en ese entonces celebraría sus 15 primaveras, razón por la cual tiene una gran descarga emocional.

Con esta composición, Prisma participó en el Festival OTI en México, donde obtuvo el primer lugar de la fase nacional al interpretarla a piano. Su talento la llevó, posteriormente a representar a su país en la edición internacional del concurso, realizada en Santiago de Chile, donde obtuvo el segundo lugar.

A lo largo de los años, la canción ha trascendido fronteras y estilos. «De color de rosa», que tuvo una difusión masiva a ritmo de merengue en la voz de Rubby Pérez, ha tenido otras versiones. El grupo Las Fénix grabó el tema tanto en español como en portugués. Décadas después de su creación, el pasado año, la canción sigue manteniéndose vigente. El pasado año la canción fue incluida en la banda sonora oficial de “Mentiras: la serie” producción original de Amazon Prime, en dicha serie fue interpretada por Belinda.