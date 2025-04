De municipios al país

Un amigo me comenta que en más de medio siglo, el sistema de partidos políticos y la democracia no han resuelto ninguno de los problemas estructurales fundamentales, sin obviar avances alcanzados, todavía no se puede afirmar que se garantizan plenamente derechos básicos como salud, educación y transporte.

Sigo su reflexión al decir que a pesar de debilidades en mecanismos de control, limitaciones en la calidad de la gestión pública y de la reducida disponibilidad de recursos que enfrentan los gobiernos locales, existen ejemplos municipales dignos de citar en relación con los grandes problemas nacionales.

El municipio de Paya, provincia Peravia, logró que todo su alumbrado público funcione con energía fotovoltaica y el gobierno local de La Vega dotó su territorio del quizás más moderno sistema de semáforos del país.

Con un déficit energético nacional de cerca del 50% debido al consumo del alumbrado público, si se adoptase el modelo de Paya en el país, se eliminaría una parte significativa del mal con un paso gigante hacia la solución definitiva, sumado a paneles solares que pudieran adaptarse a las ineficientes lámparas de mercurio, evitando la necesidad de reemplazar todo el sistema.

Si analizáramos la densidad de semáforos en relación con cantidad de intersecciones, probablemente La Vega tiene el sistema más moderno y lideraría este indicador, en contraste con deshonroso primer lugar mundial en accidentes para contribuir significativamente a reducir este lamentable récord.

Juan Pablo Duarte planteó que el municipio es el primer poder del Estado y la base de la libertad política. Estos ejemplos invitan a reflexionar y replicar las buenas prácticas locales que ofrecen soluciones concretas a problemas nacionales no superados. Paya y La Vega han demostrado que con proyectos innovadores se contribuye a mitigar deficiencias estructurales muy arraigadas.