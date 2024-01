De Venezuela a China

El politólogo Ricardo Sucre, quien le ha estado haciendo seguimiento al acercamiento entre China y Venezuela durante las últimas dos décadas, destaca del modelo chino una característica que considera esencial que es la planificación, algo que todavía no se ve en Caracas.

“Cuando se habla de modelo chino es una figura para sintetizar una idea, pero eso en Venezuela no existe como tal. No tenemos un proceso de reforma. Aquí hay una cierta liberalización de controles, de precios, se permite el uso del dólar como referencia. Pero la idea de un proceso de reformas que viene desde el Estado, eso todavía aquí no existe”, afirma Sucre.

Coincido en que aunque en Venezuela se han creado zonas económicas especiales como hizo China, en el país asiático siempre ha tenido un rol central la planificación del Estado.

Quienes desde Venezuela pretenden importar el modelo económico chino están inmerso en un error similar al que incurrió Chávez cuando intento copiar el fracasado modelo económico de Cuba.

No se puede comparar para nada la capacidad de expansión del sector privado en Venezuela con la que podía tener China. No me refiero solo al tamaño de la economía, que es ridículo comparar, pero sí a otras condiciones como las sanciones impuestas por Estados Unidos y las condiciones de infraestructura que en Venezuela son terriblemente obsoletas.

Los modelos económicos estatales no han funcionado en ninguna parte del mundo, y en este aspecto Venezuela no ha producido ningún cambio en las últimas tres décadas, no hay participación privada en el manejo de la infraestructura eléctrica o de agua o vial. Hay problemas críticos por resolverse que tienen que ver tanto con la ineficiencia, la desinversión.

Esto no quiere decir que la economía no pueda crecer o que, incluso, no pueda haber un año con dos dígitos de crecimiento en el PIB, sobre todo si se mantiene la apertura de mercado petrolero y del mercado gasífero. Eso permite a la economía crecer, pero rescatar el desarrollo, resolver los problemas de infraestructura, plantearse un modelo estable… a eso le falta mucho tiempo.