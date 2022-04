Debe cuidar su imagen

Iván Lorenzo,

Senador.-

El que mucho habla, mucho yerra. Debería entenderlo para evitar deslices tan mayúsculos como la afirmación de que con la adquisición de vacunas contra la covid el Gobierno del presidente Luis Abinader entregó la soberanía a dos grandes farmacéuticas. Si lo hace para sonar, entonces deberá cuidar la imagen.

Iván Ruiz,

Director RTVD.-

Por no tratarse de un canal comercial no tendrá la presión de tornar la estación en un medio competitivo para generar dividendos. Pero sí tendrá que esforzarse para hacer que el canal cumpla siquiera mínimamente su misión como medio cultural y educativo. La subvención del Estado no debe destinarse solo a gastos corrientes. La suya es una gran tarea.

Francisco -Chino- Méndez,

Productor musical.-

Por sus vastos conocimientos y como promotor artístico ganó los lauros como el más versado en los géneros combinados de salsa y son. Gracias a su labor son muchos los temas que se han rescatado y se difunden a través de diferentes medios. Temas que, como dice, son sacados debajo de la manga.