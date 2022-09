Débil liderazgo de Ariel Henry

Ariel Henry,

Presidente de Haití.-

El llamamiento a la calma que ha formulado no ha encontrado eco en la población, evidenciándose un liderazgo cada vez más débil. El rebrote de violencia, que agrava la crisis de su país, convoca a un diálogo urgente entre las fuerzas políticas y sociales, que, por lo visto, no está en capacidad de auspiciar.

Gloria Ceballos

Gloria Ceballos,

Directora de Onamet.-

Goza de amplia reputación en cuestiones meteorológicas. Pero en el caso de Fiona evidenció la necesidad de equipos modernos de la entidad realizar una mejor labor. Las informaciones que ofreció no siempre se correspondieron con la realidad ni el curso del fenómeno. Que no sea la primera vez que ocurra no es para que pase inadvertido.

Carlos Pimentel

Carlos Pimentel,

Director Contrataciones Públicas.-

Aunque pudiera darse por sabido, no deja de ser oportuna las pautas que trazó sobre las compras de emergencias a 21 instituciones del Estado. De esa manera nadie puede alegar ignorancia. Si alguien se aparta de las normas no queda más opción que actuar como mandan las leyes.