Al centro: el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo y el ministro dominicano de Trabajo, Eddy Olivares. / Fuente externa.

Punta Cana, La Altagracia.– La Vigésima Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó este viernes con la adopción de la Declaración de Punta Cana, al este dominicano, un compromiso tripartito orientado a promover la justicia social, el trabajo decente y un desarrollo inclusivo y sostenible en toda la región.

El documento, aprobado por consenso entre gobiernos, empleadores y trabajadores, establece como prioridades la creación de empleo, la protección social, el fortalecimiento institucional, el respeto a los derechos laborales, la transición justa hacia sociedades resilientes y la formación profesional, en coherencia con el Plan Estratégico de la OIT 2026–2029.

“La democracia, la paz, el diálogo social y el trabajo decente no son sólo ideales: son pilares del desarrollo sostenible y de una justicia social duradera”, expresó el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, al valorar el consenso alcanzado durante la reunión.

Hoja de ruta centrada en las personas

Por su parte, el ministro de Trabajo dominicano y presidente de la RRA, Eddy Olivares Ortega, destacó que el encuentro marcó “un punto de inflexión al consolidar una hoja de ruta centrada en las personas, la inclusión y la sostenibilidad”, y definió la declaración como “un llamado a la acción para construir una gobernanza laboral inclusiva y eficaz”.

Entre los compromisos asumidos, la Declaración de Punta Cana propone avanzar en la igualdad de género, la erradicación del acoso laboral, la implementación de salarios vitales, el fortalecimiento de políticas de cuidados, la formalización del empleo y el impulso de empresas sostenibles, especialmente Mipymes, en un entorno favorable a la transformación digital.

Los delegados también hicieron un llamado a erradicar el trabajo infantil, garantizar la diversidad en los espacios laborales y reforzar la capacidad de sindicatos y organizaciones empresariales, pilares fundamentales para la democracia y la resiliencia social en la región.

Compromiso regional y próximos pasos

La OIT anunció que en 2026 presentará un plan regional de implementación con metas concretas alineadas a la Declaración de Punta Cana, con el objetivo de garantizar avances medibles en justicia social y trabajo decente.

Más de 300 representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participaron en la cita, que se celebró del 1 al 3 de octubre en el exclusivo destino turístico de Punta Cana, y concluyó con expresiones de agradecimiento al Gobierno dominicano por su hospitalidad y organización.

El encuentro posiciona a la República Dominicana como un referente regional en materia de diálogo social, políticas laborales inclusivas y cooperación internacional para un futuro del trabajo más justo y sostenible.