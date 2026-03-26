Santo Domingo.— El Ministerio de Interior y Policía aseguró que la delincuencia en el sector Gazcue, en el Distrito Nacional, ha sido reducida a cero, indicando que actualmente solo se registran hechos aislados de raterismo.

La institución atribuyó esta mejoría a una serie de intervenciones ejecutadas en la zona, entre ellas el fortalecimiento de la vigilancia, la proximidad policial con los comunitarios y acciones de ordenamiento urbano.

Entre las medidas implementadas figuran la instalación de lámparas, el control del tránsito en áreas como Don Bosco Sur y el Proyecto 27 de Febrero, el corte de árboles en Santurce Norte y la intervención de un aserradero que generaba altos niveles de ruido.

Encuentro con comunitarios y autoridades

El anuncio se produjo durante una reunión con representantes de la Policía Nacional y líderes comunitarios, entre ellos Rosa de Castro, de la Unión de Juntas de Vecinos de Gazcue.

También te puede interesar:

En el encuentro participaron oficiales como Modesto Brioso Vallejo, Edgar Bidó y Juan Feliz, quienes reiteraron su compromiso de mantener la seguridad en la zona.

Compromiso de seguimiento

El viceministro de Convivencia Ciudadana, Antonio Palma, afirmó que se dará respuesta a las demandas de los residentes, destacando que estos encuentros permiten canalizar soluciones concretas y garantizar el bienestar colectivo.