SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y miembros del Ministerio Público, incautaron ayer 93 paquetes de cocaína durante un operativo simultáneo desarrollado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el municipio Santo Domingo Oeste donde arrestaron a dos personas.

En una primera Intervención en Punta Cana las unidades operativas, bajo la coordinación de fiscales, dieron persecución a un vehículo marca Ghangan, modelo Boot X7 Plus, color blanco, cuyo conductor, de acuerdo con informes de inteligencia, formaría parte de una red criminal dedicada al narcotráfico.

Al intervenir el vehículo en la Calle Boulevard del Mar, próximo a la terminal de Punta Cana, se decomisó una maleta que contenía dos mochilas con 29 paquetes de presunta cocaína.

Puede leer: EE.UU. incluye a República Dominicana en lista de países de mayor tránsito de drogas para 2026

Se encontraron compartimientos secretos en un vehículo que contenía cocaína y una pistola

Además, se ocuparon un teléfono celular, una placa de vehículo, un pasaporte y otros documentos de interés para la investigación.

Santo Domingo Oeste

En una segunda seguimiento a la operación, agentes destacados en el Gran Santo Domingo montaron labores de vigilancia sobre otro individuo que se desplazaba por la autopista Duarte. El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 22, próximo a la entrada de la carretera La Cuaba.

Por disposición del fiscal actuante, se procedió a la inspección del automóvil, encontrando tres compartimientos secretos (caletas) en los asientos delanteros y en la parte trasera de una jeepeta Kia Sorento. En su interior se confiscaron 64 paquetes de presunta cocaína, así como una pistola marca Bersa, con un cargador y once cápsulas.

También fueron ocupadas cuatro maletas, 14 mochilas, dos celulares, un rollo de plástico, RD$10,600, un dólar estadounidense y diversos documentos personales.