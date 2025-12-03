Las autoridades incautaron ayer otro alijo de 114 paquetes de cocaína, durante una operación conjunta y combinada desarrollada en las costas de Baní, Peravia.

Luego de varias horas de seguimiento, los tripulantes al notar la presencia de las unidades, aceleraron la marcha de la embarcación, procedieron a lanzar varias pacas de narcoticos al mar Caribe, logrando evadir la persecución, dirigiéndose hacia el sur franco.

Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda y rastreo a varias millas náuticas al Sur del municipio de Baní, logrando recuperar, cuatro pacas, conteniendo un total de 114 paquetes de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

Los equipos operativos, de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público, atendiendo a una alerta relacionada con una embarcación, dirigiéndose a costas dominicanas con posible alijo de sustancias controladas, desplegaron labores de interdicción interdicción (aérea, marítima y terrestre) para interceptar la lancha y neutralizar la operación.

«En estos momentos, helicópteros, lanchas y equipos de reacción terrestre, se mantienen desplegadas en todo el lugar, en busca de posibles ilícitos, así como de los tripulantes de la embarcación» señala el comunicado de prensa del organismo antinarcóticos.

Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, con apoyo de organismos internacionales, han reforzado las operaciones de interdicción, marítima, aereas y terrestre, para negar el uso de las aguas jurisdiccionales a las estructuras de narcotráfico internacional.

Los 114 paquetes confiscados en esta operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

Comando sur

El Comando Sur de los Estados Unidos felicitó a la República Dominicana por los avances alcanzados en la lucha contra el narcotráfico, destacando que los recientes operativos reflejan un esfuerzo sin precedentes en esta materia.

La institución subrayó que la más reciente redada ejecutada en el país donde fueron incautados 1.5 kilos de cocaína, reafirma el compromiso y la determinación de las autoridades dominicanas frente a las amenazas del crimen organizado.

Según la declaración, estos resultados evidencian nuevamente el liderazgo de la República Dominicana en la región del Caribe en materia de seguridad y combate a la inseguridad. Las acciones coordinadas y la efectividad operativa han sido reconocidas como un ejemplo de cooperación exitosa entre ambas naciones.

El Comando Sur enfatizó que la República Dominicana es un socio estratégico vital para Estados Unidos en el fortalecimiento de la seguridad regional..