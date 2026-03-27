Apresan cuatro por cocaína oculta en lechosas decomisada en el AILA

Santo Domingo.— Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a cuatro hombres vinculados al decomiso de 180 paquetes de cocaína ocultos en una carga de lechosas, ocupados en abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Los detenidos fueron identificados como Jhoan Antonio Bonilla Francisco y Rafael Santo Eusebio, ambos empleados del aeropuerto, así como Tomás Florentino de la Cruz y Henry Ozuna, ex empleados de la terminal, quienes fueron capturados mediante órdenes judiciales tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en Boca Chica y La Caleta.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados estarían vinculados al alijo de cocaína que fue camuflado en varias cajas de lechosa, las cuales, según el manifiesto de carga, serían enviadas a Madrid, España, como parte de una operación de narcotráfico internacional que fue frustrada por las autoridades.

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Las capturas se realizaron durante operativos simultáneos desarrollados por agentes de la DNCD y fiscales de Santo Domingo Este, como parte del seguimiento al caso ocurrido el pasado año.

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y en cheques, celulares, documentos personales, así como otras evidencias que los vinculan con la investigación.

Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia y en las próximas horas se les conocerán medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que continúan profundizando las investigaciones para determinar si hay otros involucrados en esta red vinculada al tráfico ilícito de drogas.