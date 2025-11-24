Tanto Defensa como la Policía reiteraron que asumirán la sentencia dentro del marco legal, sin dejar de lado los mecanismos disciplinarios

Santo Domingo.– El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó este lunes que las Fuerzas Armadas mantendrán intacto su régimen disciplinario, pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional.

Durante el encuentro “LA Semanal”, encabezado por el presidente Luis Abinader, Fernández Onofre sostuvo que la institución respetará la decisión de la alta corte, pero subrayó que el código disciplinario militar continuará aplicándose en todos los casos en que sea vulnerado.

Su postura fue respaldada por el director de la Policía Nacional, alcalde general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien reiteró que la institución cumplirá con la disposición del Tribunal Constitucional, aunque sus normas internas seguirán vigentes.

Ambas entidades aclararon que acatarán la sentencia dentro del marco jurídico, pero sin renunciar a los mecanismos disciplinarios establecidos para regular la conducta de sus miembros.