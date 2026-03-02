Santo Domingo.– Los abogados de los imputados en el entramado de corrupción del Caso Coral y Coral 5G continuarán este martes con la presentación de sus conclusiones ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el marco del juicio de fondo que se sigue contra los acusados.

En esta jornada corresponde a la defensa de los oficiales Juan Camilo de los Santos Viola y Raymel Pastor del Rosario Viola, señalados por el Ministerio Público como presuntos miembros de la supuesta red de corrupción investigada en el proceso.

El órgano acusador sostiene que la estructura criminal era encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y estaba integrada por policías, militares y civiles.

Según el expediente acusatorio, la red habría operado entre 2012 y 2020, período en el que presuntamente defraudó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.

De acuerdo con la acusación, la estructura estaba conformada por 30 personas y 18 empresas, utilizadas alegadamente para canalizar y ocultar los fondos sustraídos de distintas instituciones públicas.

Entre las entidades afectadas figuran el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), cuyos recursos, según el Ministerio Público, habrían sido desviados para beneficio personal de los implicados.

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

El Ministerio Público ha solicitado condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión contra los acusados.

Asimismo, pidió la pena máxima de 20 años de cárcel para los principales señalados de la presunta red de corrupción, incluyendo a Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores y Rafael Núñez de Aza.

El juicio continúa desarrollándose en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se espera que, tras la fase de conclusiones, el proceso avance hacia la etapa final antes de que el tribunal emita su fallo