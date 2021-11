Dejan préstamos por 127 millones sobre la mesa

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados dejó este martes sobre la mesa dos contratos de préstamos por un monto global de 127 millones, ante la negativa de los legisladores de la oposición para sancionar las iniciativas legislativas, ambas sometidas por el Poder Ejecutivo.

El primero es de 30 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de Gestión del servicio Civil de República Dominicana.

El de 97.2 millones, al igual que el primero dentro de la estructura 8 de la agenda, firmado con la Corporación Andina de Fomento es para financiar el proyecto de ampliación de acueducto Oriental Barrera de Sanidad y Transparencia a Santo Domingo Norte.

Julio Fulcar, vocero del bloque de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ante la falta de cuórum para sancionar la pieza, pidió que el préstamo de 30 millones de dólares, fuera enviado a comisión, pedido que fue acogido por el pleno.

De inmediato, el presidente de la Cámara baja, Alfredo Pacheco, solicitó al pleno que todas las iniciativas de la estructura 8, incluyendo el empréstito de 97.2 millones de dólares, fueran dejado sobre la mesa.

Discusiones

El diputado José Santana (Bertico), presidente de la Comisión de Hacienda, informó que el convenio de 30 millones formaba parte de un grupo de convenios firmados con el BID, y que este será destinado al Ministerio de Administración Pública (MAP), y que permitirá preparar el personal que va a laborar en el sector público gubernamental.

Mientras que Luis Henríquez, legislador del PLD, dijo que este préstamo es el más innecesarios, inoportuno e irracional, ya que recientemente el Congreso Nacional le aprobó más 12 mil millones de pesos para enfrentar los efectos del Covid-19.

En tanto que la vocera del PRD Fiordaliza Peguero, dijo que su organización no está de acuerdo con el préstamo que se ha tomado con el BID, “pues no es prioritario, sin embargo no se contrae préstamos para programas del SIDA, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, en tanto, reflexionemos para ver hacia qué destino queremos dirigir nuestro país”.

Priscila Rivera, de la Fuerza del Pueblo señaló que “en este año hemos tomado miles de millones de dólares prestados, y esto no se refleja en los bolsillos de los dominicanos, pues la canasta familiar básica, los combustibles, y otros bienes y servicios. No me opongo a los préstamos, pero el Gobierno debe priorizar los préstamos, por eso la Fuerza del Pueblo se abstendrá de votar”.

Por su parte, Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, subrayó que esa organización ha venido observación el desatino del Gobierno en las políticas económicas y otros sentidos.