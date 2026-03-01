ARCHIVO – La vicepresidenta y ministra del petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Que se trate de una estrategia para ablandar al presidente estadounidense Donald Trump no deja de ser humillante que considere socio y amigo a un gobernante que pisotea la soberanía de su país.

Y como si no fuera poco que le impide al Estado cubrir los gastos legales del exmandatario Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos.

Ricardo de los Santos

Ricardo de los Santos, presidente del Senado

Por su influencia política puede hacer más que preocuparse por la contaminación de la presa de Hatillo. La situación del embalse es para una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y tomar medidas.

Es deplorable que el lago se haya convertido en depósito hasta de animales muertos. Su intervención puede ser importante.

Carolina Mejía

Carolina Mejía, alcaldesa Distrito Nacional

Proyecta una buena imagen de la ciudad y del país que según un estudio de la consultora argentina CB Global Data aparezca como la ejecutiva municipal mejor valorada de América Latina con 62.8 % de aprobación.

El estudio mide la percepción de la gestión y la confianza de la ciudadanía. Valioso el punto.