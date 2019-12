Pekín, (EFE).- Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro Liu He visitará a partir del próximo sábado Washington, donde se espera que firme la “fase uno” del acuerdo comercial, que servirá de base para tratar de poner fin a las disputas entre ambas potencias, afirma hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Ese medio cita a fuentes anónimas cercanas a las negociaciones, que explicaron que “Washington ha enviado una invitación y Pekín la ha aceptado”. El equipo chino llegará el sábado a Washington y se quedará “unos cuantos días”, hasta mediados de la semana que viene, en la capital estadounidense. Aunque todavía no hay confirmación oficial de ninguna de las dos partes, el representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, ya había avanzado a mediados de este mes que el objetivo era firmar el referido acuerdo en la primera semana de enero.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dejado caer que se estaba preparando una ceremonia en la que él y su homólogo chino, Xi Jinping, escenificarían el pacto. Pero la fuente citada por el periódico hongkonés afirma que será Liu y no Xi quien firme el acuerdo. China y Estados Unidos anunciaron el pasado día 13 la “fase uno” de un acuerdo comercial, por el que Washington retiraría parcialmente los aranceles añadidos desde marzo de 2018 y Pekín empezaría a comprar más productos estadounidenses para tratar de corregir el desequilibrio en los intercambios entre ambas potencias. Por ahora no se han hecho públicos demasiados detalles sobre el contenido de esta “fase uno” ni de los compromisos adquiridos por ambas partes.

El pacto implica, según explicó Lighthizer, que se mantienen por el momento aranceles del 25 % a importaciones chinas valoradas en 250.000 millones de dólares, junto con unos gravámenes reducidos del 7,5 % a importaciones adicionales valoradas en aproximadamente 120.000 millones de dólares. Eso sí, la prensa oficial china aseguró entonces que EE.UU. se comprometió a retirar por fases los gravámenes adicionales que ha impuesto durante estos meses, y que Pekín haría lo mismo. Las tensiones comercial entre las dos mayorías economías han tenido profundas consecuencias mundiales.

En sus últimas previsiones de crecimiento mundial, publicadas en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajaba sus proyecciones de expansión al 3 % este año, dos décimas menos que en julio, lastradas por las dudas que ha generado esta disputa. EFE