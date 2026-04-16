La categoría Expansión corresponde al circuito juvenil de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Santo Domingo.- Los Delfines del Este y Atlético Vega Real avanzaron a la final de la Liga Expansión 2025-2026, tras imponerse en semifinales a Cibao FC y O&M FC, respectivamente.

La serie final se disputará el miércoles 22 de abril en el estadio Cóndor de La Vega y el miércoles 29 en la casa de Delfines.

La categoría Expansión corresponde al circuito juvenil de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Delfines superan al campeón

Los Delfines del Este eliminaron a Cibao FC, vigente campeón de la categoría, tras imponerse con marcador global de 4-2. En el partido de ida, ambos equipos igualaron 1-1 en Santiago.

En la vuelta, disputada en el complejo San Judas Tadeo de Quitasueño, los locales dominaron desde el inicio. Johander Bou abrió el marcador al minuto 10 con un certero cabezazo.

Antes del descanso, el goleador Ander Segura amplió la ventaja desde el punto penal para el 2-0. En esa jugada fue expulsado el defensor de Cibao, Darlin Ozuna.

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En el complemento, Ysaac Corcino marcó el tercer tanto al minuto 52. Cibao descontó al 67 por intermedio de Luis Elian López, sellando el 3-1 del partido de vuelta y el 4-2 global.

Delfines disputará su segunda final en la LDF Expansión, tras haber sido subcampeón en 2024.

Vega Real impone su dominio

En la otra semifinal, Atlético Vega Real fue claramente superior a O&M FC. Los veganos ganaron 2-1 el partido de ida en San Cristóbal y completaron la obra con una victoria 4-1 en la vuelta.

Con un global de 6-2, Vega Real aseguró su boleto a la final mostrando contundencia ofensiva y solidez en ambos encuentros.

La final enfrentará a dos equipos que llegan en gran forma, tras dejar en el camino a rivales de peso en la fase semifinal.