Denuncian entrada ilegal de chivos a RD desde Haití

Montecristi.- El presidente de la Asociación de Ovicaprinos Liniera (Asoproli), Félix Colón, denunció su preocupación ante la creciente entrada irregular de animales a la República Dominicana, procedentes del vecino país de Haití, sin ningún chequeo sanitario y de muy mala calidad.

“Ese un chivo duro, que no se ablanda, cuando una persona viene y se come un chivo de eso no le da deseo de comprar otro”, explicó.

Colón dijo que entran con camiones llenos de animales procedentes de Haití, lo que ha hecho que muchos productores abandonen la crianza porque no están obteniendo rentabilidad.

“A República Dominicana entran vivos y los trasladan en camiones… Los productores de este país son los que tienen que ganar para seguir produciendo calidad”, exclamó indignado.

Los agricultores reclaman a las autoridades una pronta intervención ante esta problemática porque se debe proteger a los productores nacionales y no a los haitianos.

“Las autoridades todavía no se han expresado al respecto, hemos hablado, hemos exigido, hemos planteado el problema, pero todo es un cuento, no hay una política para resolver este problema que es muy fácil de resolver”, dijo Colón.

Señaló que este inconveniente se solucionaría enviando una comunicación a esas autoridades, sin embargo, hasta el momento nadie hace nada.

“Si usted se arriesgó a comprar sus animales, cuando va en el camino lo pueda perder, pero no ha habido voluntad de la Dirección General de Ganadería de resolver ese problema, que tenemos todos los productores de la zona”, argumentó.