Denuncian narcos secuestran su hijo

SANTIAGO.- Una madre residente en el sector La Gloria, de Santiago Oeste (Cienfuegos), denunció que un grupo de jóvenes habrían secuestrado su hijo por negarse a vender drogas.

Francia Martínez dijo que desde el pasado 28 de abril de este año no ha vuelto a saber sobre el paradero de su hijo Anderson Martínez, de 18 años.

De acuerdo a lo denunciado por la señora Martínez, un grupo de jóvenes de Cienfuegos raptaron a su hijo porque supuestamente se niega a vender sustancias controladas.

“Esta es la segunda vez que me lo secuestran y hasta me han amenazado con matarme para que yo no ofrezca declaraciones a la prensa”, expresó Francia Martínez al ser entrevistada por reporteros locales de radio y televisión.