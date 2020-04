Denuncian represión contra comerciantes

- Publicidad -

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes definió hoy como “represivas” las medidas que por el coronavirus han adoptado las autoridades contra muchos comerciantes, y propuso revisar la disposición de cerrar los pequeños y medianos negocios, mientras permiten vender a los grandes centros comerciales.

El presidente de la FDC, Iván García, también pidió a la Superintendencia de Bancos disponer que se abran todas las sucursales de bancos y que se extienda el horario de servicio, para evitar las extensas filas que se generan diariamente en esas entidades.

Represión

El representante de los comerciantes condenó los arrestos que se han producido contra algunos comerciantes por solo ir a chequear sus establecimientos o a llevarle comida a perros que los cuidan.

“Nosotros entendemos que esta represión para negocios que no estén abiertos, donde sus propietarios entren a chequear sus negocios no debe ser permitida, ahora bien, todo aquel que viole la ley no será respaldado por nuestra institución”, precisó.

Revisión de medidas

García se quejó de que a los pequeños y medianos comerciantes no se les haya permitido trabajar, mientras que las grandes cadenas están vendiendo electrodomésticos y materiales de construcción, lo que a su juicio implica una práctica desleal y excluyente.

“Las medidas hay que chequearlas, porque hay muchas quejas de los afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, de que aquí los grandes centros comerciales están vendiendo electrodomésticos, materiales de construcción, baterías, gomas y aceite, mientras que los micro, pequeños y medianos comercios están completamente cerrados, lo que está creando una competencia desleal o un favoritismo para las grandes cadenas”, deploró el líder del sector comercio.

Superintendencia

Entrevistado esta mañana por los periodistas Huchi Lora y Javier Cabreja en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, García demandó de la Superintendencia de Bancos abrir todas las sucursales bancarias y extender el horario para evitar la gran concentración de personas que hacen filas en esas entidades de intermediación financiera.

“A la Superintendencia de Bancos que revise las medidas para que los bancos abran todas sus sucursales para que desaparezcan las filas kilométricas de los bancos”, dijo.

Despido

El presidente de la FDC dijo que más de 700 mil empleados han sido despedidos a raíz de las medidas dispuestas por el Gobierno contra la pandemia.

Denunció que próximamente se vence la cotización de tesorería de la seguridad social y que ya están llegando notificaciones, como sí las empresas estuvieran operando.