Era 1987 cuando la televisión dominicana le abrió las puertas a un formato totalmente novedoso: las ventas televisivas. En medio de una época dominada por programas de entretenimiento y noticiarios tradicionales, surgió Tele Ofertas, un espacio que buscaba transformar la manera de comprar en el país, así como marcar el inicio de un nuevo modelo de comercio mediático… y lo logró.

Detrás de esta innovadora propuesta estaba el comunicador y empresario Johnny Marte, conocido popularmente, a raíz de esto, como “el hombre ofertas”, quien con su innegable carisma logró convertir no solo en un espacio televisivo exitoso, también en una experiencia entretenida de compras sin salir de casa.

Lee también: Familia de Johnny Marte asegura que el desalojo es irregular

Marte cautivó a la audiencia dominicana con frases que se volvieron memorables, como: “Lo que no te venda mi padre, te lo vendo yo” y el eslogan “Lo que hay que mirar antes de salir a comprar”, una frase que reforzaba la identidad del programa.

Inicios de Tele Ofertas

Las transmisiones de Tele Ofertas comenzaron el 31 de agosto de 1987, a través de Telecentro (Canal 13), en un horario dominical de 11:00 a 12:00 del mediodía (con el pasar de los años se transmitió por otros canales). Desde sus primeras emisiones, el programa captó la atención de miles de televidentes, convirtiéndose en uno de los espacios más comentados de la época.

¿El formato? Pues era simple, Marte con simpatía y desbordante energía, presentaba los artículos en venta, detallaba las características, y daba al televidente opciones de uso, con un estilo de comunicación cercano.

El proyecto creció y lo que inició como un programa de televisión especializado en electrodomésticos, muebles, artículos especializados hasta vehículos, traspasó las pantallas, para convertirse en una tienda física, y emblema de la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, donde durante más de 30 años se ofreció una amplia variedad de productos. Y aunque ya no está en funcionamiento, hasta el sol de hoy, es una referencia para las personas ubicarse en la referida zona.

Con la apertura de Tele Ofertas en físico, la relación de Marte y el público se volvió más cercana aún, debido a que ya no transmitía desde un estudio de TV, ahora lo hacía directamente desde la tienda, teniendo contacto con los clientes a quienes le daba participación en el espacio.

Con el paso del tiempo, el concepto fue perdiendo presencia en la televisión dominicana, ya que el modelo de “ventas por TV” fue desapareciendo. Tras la salida del aire del espacio televisivo, el negocio continuó como marca comercial y tienda física, en el referido local, hasta su cierre.

Actualmente, Tele Ofertas es recordado como un fenómeno cultural y comercial que cambió la forma de vender y comprar en la televisión dominicana, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de varias generaciones.