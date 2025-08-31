Desaparecido un menor tras salir a pescar en Sosúa; embarcación hallada a la deriva

PUERTO PLATA / MONTECRISTI. — Un joven de 17 años permanece desaparecido desde hace cinco días tras salir a pescar en una embarcación artesanal desde Sosúa, provincia Puerto Plata, informó la Armada de la República Dominicana. Por ser menor, su identidad ha sido reservada.

La institución naval precisó que el muchacho zarpó el 26 de agosto y que la embarcación fue localizada posteriormente a la deriva. Tras ese hallazgo, las autoridades intensificaron la búsqueda y ampliaron el área de rastreo desde Sosúa hasta las costas de Montecristi, con la esperanza de encontrarlo con vida.

En las labores participan unidades de la Armada Dominicana, auxiliares navales, pescadores locales y helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), que realizan sobrevuelos y apoyo en las operaciones de rastreo marítimo. La Armada señaló además que el joven salió sin la debida autorización y despacho que exigen las normas para embarcaciones artesanales, lo que complica las labores de localización.

El comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, ordenó la movilización del mayor número de unidades navales disponibles para intensificar el operativo de búsqueda y rescate.

Las autoridades pidieron a la población y a los pescadores que faciliten cualquier información útil sobre avistamientos o movimientos de embarcaciones en la zona, y recordaron la importancia de cumplir los protocolos de despacho y seguridad antes de zarpar. La Armada anunció que informará oportunamente sobre cualquier novedad en las labores de búsqueda.