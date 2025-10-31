Diputados de cuatro partidos aseguran que existe consenso en la cámara baja para ratificar el proyecto de reforma laboral tal y como fue aprobado en el Senado, para no limitar la cesantía, pese a la propuesta presentada por la legisladora Carmen Ligia Barceló, en la que plantea poner un tope de seis meses de salarios a ese derecho adquirido.
Anibal Díaz, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que ese es un derecho histórico de los trabajadores, por lo que no se prestarán a fomentar el desasosiego y la inestabilidad laboral en el país.
“Estos es una conquista social que tenemos que fortalecer, no eliminar o limitar como plantea nuestra querida diputada Carmen Ligia Barceló, en la que plantea limitar esa conquista a seis meses”, puntualizó.
Afirmó que la mayoría de los congresistas mantienen la posición del presidente Luis Abinader, en la que asegura que este derecho adquirido no es negociable “de modo que posiciones particulares las respetamos, pero nosotros, incluyendo opositores estamos a favor de los trabajadores”.
“Nosotros podemos decir que ese es un debate cerrado y no habrá discusión en ese sentido, el presidente Luis Abinader dejó bien claro que esa es una conquista social que debemos preservar por el bien de la estabilidad y la paz social en el país”, precisó.
La diputada de la Fuerza del Pueblo Rafaela González dijo que la cesantía laboral no debe tocarse debido a que esa conquista la han logrado los trabajadores haciendo grandes sacrificios de los que goza el país.
“Esa conquista es algo que de antemano puedo decir que nosotros vamos a respaldar sin titubeo para que se deje tal cual como fue aprobada en el Senado”, garantizó.
Agregó que “los empresarios deben cambiar esa mentalidad de querer ganar más y más a costa del trabajador que es la materia prima para generar riquezas, que en su mayoría se queda en los bolsillos del empresario; si no vean que ellos son cada vez más ricos y los trabajadores sobreviven con el salario que devengan, tenemos que dejarnos de hipocresía y decir las cosas como son”.
El diputado del Partido Dominicano por el Cambio, Braulio Espinal afirmó que más del 90% está a favor de mantener la cesantía laboral como derecho adquirido de los trabajadores.
Descartó la posibilidad de cualquier mordaza o limitación en perjuicio de la clase trabajara, aunque reconoce que es un derecho de la legisladora Barceló presentar su propuesta para limitar a seis meses la cesantía laboral, respondiendo al sector que representa, que es el de los empresarios.
El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, manifestó que no es prudente inquietar a la ciudadanía trayendo nuevamente a debate el tema de la cesantía, cuando desde el primer momento el Gobierno aseguró que en la reforma al Código Laboral no se tocaría ese aspecto.
En respuesta al planteamiento de la diputada Barceló, el legislador Raposo reiteró que las prestaciones laborales constituyen una conquista de los trabajadores dominicanos y, que a su juicio, no deben ser modificadas.
El diputado recordó que desde que el Poder Ejecutivo introdujo el proyecto de modificación al Código Laboral, se informó al país que dicho documento fue el resultado de un acuerdo tripartito entre el Gobierno, el sector empresarial y los representantes de la clase trabajadora.
En ese sentido, expresó que no entiende cómo algunos sectores han intentado, durante todo el proceso de estudio de la pieza legislativa, “halar por los moños” el tema de las prestaciones laborales.
Raposo agregó que es necesario contribuir al desarrollo del aparato productivo nacional mediante incentivos a los emprendedores, la eficiencia en servicios como el sistema eléctrico y la eliminación del anticipo, pero no a costa de derechos adquiridos por la clase trabajadora, puntualizó.