El Senado aprobó reforma del Código Laboral sin tocar el tema de la cesantía.

Diputados de cuatro parti­dos aseguran que existe con­senso en la cámara baja para ratificar el proyecto de re­forma laboral tal y como fue aprobado en el Senado, para no limitar la cesantía, pese a la propuesta presentada por la legisladora Carmen Ligia Barceló, en la que plantea poner un tope de seis meses de salarios a ese derecho ad­quirido.

Anibal Díaz, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que ese es un derecho his­tórico de los trabajadores, por lo que no se prestarán a fomentar el desasosiego y la inestabilidad laboral en el país.

“Estos es una conquista so­cial que tenemos que forta­lecer, no eliminar o limitar como plantea nuestra que­rida diputada Carmen Ligia Barceló, en la que plantea limitar esa conquista a seis meses”, puntualizó.

Afirmó que la mayoría de los congresistas mantienen la posición del presidente Luis Abinader, en la que asegura que este derecho adquirido no es negociable “de modo que posiciones particulares las respetamos, pero noso­tros, incluyendo opositores estamos a favor de los traba­jadores”.

“Nosotros podemos decir que ese es un debate cerra­do y no habrá discusión en ese sentido, el presidente Luis Abinader dejó bien cla­ro que esa es una conquista social que debemos preser­var por el bien de la estabili­dad y la paz social en el país”, precisó.

La diputada de la Fuerza del Pueblo Rafaela González di­jo que la cesantía laboral no debe tocarse debido a que esa conquista la han logra­do los trabajadores hacien­do grandes sacrificios de los que goza el país.

“Esa conquista es algo que de antemano puedo decir que nosotros vamos a res­paldar sin titubeo para que se deje tal cual como fue aprobada en el Senado”, ga­rantizó.

Agregó que “los empre­sarios deben cambiar esa mentalidad de querer ganar más y más a costa del traba­jador que es la materia pri­ma para generar riquezas, que en su mayoría se queda en los bolsillos del empresa­rio; si no vean que ellos son cada vez más ricos y los tra­bajadores sobreviven con el salario que devengan, tene­mos que dejarnos de hipo­cresía y decir las cosas como son”.

El diputado del Partido Do­minicano por el Cambio, Braulio Espinal afirmó que más del 90% está a favor de mantener la cesantía laboral como derecho adquirido de los trabajadores.

Descartó la posibilidad de cualquier mordaza o limita­ción en perjuicio de la clase trabajara, aunque reconoce que es un derecho de la le­gisladora Barceló presentar su propuesta para limitar a seis meses la cesantía labo­ral, respondiendo al sector que representa, que es el de los empresarios.

El diputado nacional del Partido Revolucionario Do­minicano (PRD), Ramón Raposo, manifestó que no es prudente inquietar a la ciudadanía trayendo nue­vamente a debate el tema de la cesantía, cuando desde el primer momento el Gobier­no aseguró que en la refor­ma al Código Laboral no se tocaría ese aspecto.

En respuesta al plantea­miento de la diputada Bar­celó, el legislador Raposo reiteró que las prestaciones laborales constituyen una conquista de los trabajado­res dominicanos y, que a su juicio, no deben ser modifi­cadas.

El diputado recordó que desde que el Poder Ejecu­tivo introdujo el proyecto de modificación al Código Laboral, se informó al país que dicho documento fue el resultado de un acuerdo tri­partito entre el Gobierno, el sector empresarial y los re­presentantes de la clase tra­bajadora.

En ese sentido, expresó que no entiende cómo algunos sectores han intentado, du­rante todo el proceso de es­tudio de la pieza legislativa, “halar por los moños” el te­ma de las prestaciones labo­rales.

Raposo agregó que es nece­sario contribuir al desarro­llo del aparato productivo nacional mediante incenti­vos a los emprendedores, la eficiencia en servicios como el sistema eléctrico y la eli­minación del anticipo, pero no a costa de derechos ad­quiridos por la clase traba­jadora, puntualizó.