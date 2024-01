Desde el monumento

Preocupación

Lo externado por la Defensa Civil de aquí sobre la aparición de tres y cuatro cadáveres de personas ahogadas o muertas con signos de violencia en los canales de riego Ulises Francisco Espaillat y Messier Bogaert tiene que llamar la atención y alertar a los organismos de inteligencia para que se sepa con claridad que eso no es pura coincidencia.

Lo planteado por Defensa Civil de que han intervenido varias veces, requiere de una respuesta a una sociedad que ya tiene suficiente con la creciente violencia que se observa en las calles. Eso no debe quedarse en una simple explicación policial de que esos cuerpos fueron encontrados con “signos de ahogamiento”.

El Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Dominicana de psiquiatría y otras entidades quizás puedan contribuir en ayudarnos a entender eso. De hecho, esos canales que anteriormente se encontraban fuera de lo que ahora son populares barrios requieren que el Indrhi vea lo que acontece en los mismos.

La búsqueda y aparición de cadáveres es de mayor preocupacióncuando el órgano de socorro ha dicho que muchos de los cuerpos son arrastrados por el canal luego de ser lanzados por desaprensivos que ultiman a personas en atracos o robos.

El Pastor Pablo Ureña, que trabaja en la zona de influencia de esas avenidas de agua recuerda que la zona es habitada por alrededor de diez mil personas y que más preocupante es cuando se trata de niños que se les escapan a las madres y bañándose han sido testigos de ver cuerpos retirados de allí.

¡Caramba seguir indiferentes ante eso no parece bueno para una sociedad que crece en inversiones de desarrollo y en talento humano!



Campaña electoral

La campana electoral con miras a las elecciones del próximo mes es floja en esta ciudad.

Los candidatos a la sindicatura, ni siquiera han logrado encantar a los electores partidarios. Tienen una tímida propaganda radial y televisiva, pero la poca que han hecho llama la atención.

Los pocos spots de los candidatos han sido difundidos en sus redes sociales o en la web bajo la creencia que eso es suficiente para influir en que el elector compre sus discursos o vayan a votar.

Esto es igual para los dos bloques partidarios. Los discursos no convencen aun, no veo la forma en que van a influenciar para que los votantes acudan a las urnas en estos días que faltan. O talvez desean que solo voten los militantes y seguidores de los partidos políticos.

Se olvidan que siendo así no tendrán legitimidad para hacer una gestión municipal de éxitos. Aquí hay seguidores de los deportes y otros no deportistas y también están quienes no gustan de los abrazos de las personas envejecientes o jóvenes con mensajes que solo ellos comprenden. Mi recomendación es que suelten el bate y las camisas chulitas y se fajen a convencer a los ciudadanos en edad de ejercer el voto, para ir a las urnas.

De verdad crean que la gente no está muy firme en acudir a las urnas.



Salud pública

¿Ya abandonó la fumigación? Tras las lluvias las autoridades de salud han abandonado la campana de la eliminación de mosquitos y los hay por montones y produciendo dengue, lo que mantiene abarrotado los hospitales y clínicas. Así no debía ser. Entre covid, influenza y gripe estamos cogidos.