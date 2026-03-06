Desencuentro íntimo

Hace unos días, en consulta, recibí a una paciente con una inquietud tan íntima como frecuente. Era una pregunta que nace en ese territorio sutil donde el cuerpo y el vínculo se encuentran; un asunto del que pocos hablan en voz alta, pero que merece tratarse con respeto, claridad y sentido humano.

Ella me contaba que disfruta asumir un rol más activo en el encuentro íntimo. Dice que así se siente más conectada, más plena, más despierta en su deseo.

Sin embargo, cuando es ella quien marca el ritmo, su pareja suele proponer un cambio, porque siente que el clímax llega antes de lo que quisiera. Y ante esa petición, ella se resiste a bajar el volumen justo cuando la música comienza a poseerla y el ritmo apenas empieza a recorrerla por dentro.

Lo que ocurre no es un capricho del cuerpo, sino un delicado engranaje entre cuerpos y emoción. Cuando ella marca el paso, la estimulación se vuelve más constante y firme, como un tambor que sostiene el pulso sin interrupciones.

Él, al no dirigir la marcha, pierde margen para desacelerar cuando siente que la ola empieza a levantarse. Y entonces aparece otro elemento, silencioso pero decisivo: la mirada.

Para muchos hombres, contemplar a su pareja excitada y disfrutando es en sí mismo un fuego que aviva el propio; en algún rincón profundo se activa la certeza —a veces inconsciente— de ser quien provoca ese placer. Esa suma de estímulo físico continuo, menor control y alta carga emocional puede acelerar el desenlace.

No es solo una posición; es una coreografía de sensaciones latiendo al mismo tiempo.

¿Qué hacer entonces? Recordar que la intimidad no es una competencia de tiempos, sino un baile que se aprende juntos.

Alternar ritmos, introducir pausas suaves y variar movimientos puede ayudar a regular la intensidad sin apagar el deseo. Es fundamental que él pueda expresar lo que siente con confianza, sin vergüenza, para que ambos ajusten el paso sin tensiones.

También resulta útil fortalecer el autocontrol mediante ejercicios del suelo pélvico, técnicas de respiración y mayor conciencia corporal.

Al final, la intimidad es un espacio de construcción compartida: se trata de armonizar los tiempos y las necesidades de ambos. Como en toda buena música, la belleza no está solo en la fuerza del sonido, sino en saber cuándo sostener la nota y cuándo hacer una pausa.