El denunciado desfalco que se investiga en Senasa tiene muchas aristas e involucraría a médicos y exfuncionarios. Luce viene de lejos.

No son para menos las conjeturas por la muerte de cinco reales o supuestos delincuentes en un alegado intercambio de disparos con la Policía ¿De acuerdo?

El asesinato del comentarista estadounidense Charlie Kirk refuta la afirmación de Trump de que la violencia era generada por los demócratas.

El Nacional festeja hoy su 59 aniversario con más fe en el presente y esperanza en el porvenir. Pero también más comprometido con los lectores.

El acuerdo a través del cual el contratista Maxy Montilla devuelve tres mil millones de pesos ha encontrado un amplio rechazo. ¿Un premio?

Dice el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, que el Gobierno ha declarado la guerra al comercio ilícito chino. ¿Sólo a los chinos?

Importante la aclaración de que la regularización de indocumentados no está en el informe del CES sobre la crisis haitiana. Sin más detalles.

Tras la designación de Adolfo Pérez de León en el Inabie las denuncias de irregularidades en el organismo se han aplacado. Se nota.