La Cueva, Sánchez Ramírez.– Entre llanto, tristeza y profundo dolor, fueron sepultadas en el cementerio de esta comunidad la profesora Ana Méndez Cabrera y su hija Anyeli Raquel Abreu, quienes fallecieron la noche del pasado domingo en un trágico accidente de tránsito.

Familiares, estudiantes, docentes y comunitarios lamentaron la partida de la educadora, recordada por el cariño y respeto que supo ganarse en las aulas y en toda la comunidad.

Dolor colectivo en la despedida

Previo al sepelio, se ofició una misa de cuerpo presente en la iglesia católica de La Cueva, donde los presentes expresaron su pesar entre lágrimas y muestras de solidaridad con los familiares.

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Durante la ceremonia, varios testimonios resaltaron la trayectoria de servicio y entrega de la maestra, así como el legado que deja en la formación de generaciones de estudiantes.

Accidente en la carretera Cotuí–Cevicos

De acuerdo con informes preliminares, el hecho ocurrió en la carretera Cotuí–Cevicos, cuando el conductor de un vehículo, identificado solo como José Luis, perdió el control e impactó a alta velocidad la yipeta en la que se desplazaban las víctimas.

El caso se suma a la ola de accidentes de tránsito que en los últimos días ha dejado luto en distintas comunidades del país, generando preocupación entre los ciudadanos.